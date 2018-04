Mudanças no sistema financeiro argentino estão só começando A crise no sistema financeiro provocou o fechamento de 213 agências bancárias (7,6% do total) nos últimos sete meses na Argentina. Somente as oito maiores entidades do setor, que concentram 48% do total, fecharam 104 agências. O ajuste faz parte dos efeitos do corralito (bloqueio de depósitos, que vigora há oito meses). Entre os banqueiros e especialistas do mercado, entende-se que a reestruturação só está começando. No fim do ano passado, o País contava com 4.273 sucursais e 101 mil bancários. Agora, estima-se que o setor possui 90 mil trabalhadores. Entre os grandes bancos, o Itaú foi o que menos sucursais fechou neste período: apenas uma. E o BBVA Francês, o líder neste ranking, reduziu 30 agências. Hoje, o maior desafio dos bancos é reconquistar a confiança dos correntistas. Apesar das estimativas de aumento dos depósitos e das reservas do Banco Central, o País ainda está longe de chegar aos números que possuía antes da crise política que levou à fuga de capitais, no ano passado; à conseqüente criação do corralito; e à queda do ex-presidente Fernando de la Rúa. Ontem, o Banco Central realizou a compra recorde de US$ 61,1 milhões no mercado de câmbio. Com isso, somou US$ 343 milhões nos últimos quarenta e seis dias. No entanto, analistas do mercado, como a consultoria Ecolatina, que foi criada pelo ministro da Economia, Roberto Lavagna, estimam que a queda das reservas será em torno dos US$ 4 bilhões, frente ao ano passado. Decidido a reduzir ainda mais a comercialização da moeda americana, o presidente do Banco Central, Aldo Pignanelli, determinou que a partir de agora só será permitida a venda de US$ 300 por pessoa, nos bancos que operam com a autoridade monetária. Até ontem, esse limite era de US$ 500. Até aqui, a estratégia do BC de emitir, periodicamente, letras do próprio Banco Central (lebac), com prazo de quinze dias, e taxas altas de juros têm dado certo. Ontem, a autoridade monetária pagou 75,1% por estes títulos que têm 14 dias de prazo. Os juros foram 9% mais baixos do que a licitação anterior. Esta medida e a decisão de limitar as operações de câmbio entre os bancos têm mantido o preço do dólar estável, há um mês e meio. Ontem, a moeda americana fechou a 3,49 pesos para a compra e 3,57 para a venda.