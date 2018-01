Mudanças nos títulos de capitalização A Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou circular alterando as regras dos títulos de capitalização. Com as alterações, os novos títulos terão que ser comercializados com prazo de pelo menos 12 meses. Além disso, deverão ser atrelados ao índice da correção da caderneta de poupança. Outra exigência é que os novos contratos paguem pelo menos 20% da correção da poupança - que hoje está em 6% ao ano. Atualmente não existe limite, nem obrigatoriedade de pagamento de juros. Na média, o mercado vem pagando a correção da poupança. A nova circular também define o limite de 25% do valor da contribuição para prêmios. Sobre este montante, também estará limitado em 30% o valor destinado a sorteios instantâneos. As empresas que comercializam os títulos terão até 180 dias para se adaptar às novas regras.