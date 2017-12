Mudanças residenciais podem trazer problemas Para realizar uma mudança de residência com êxito, o consumidor precisar planejar todos os detalhes antecipadamente. Contratar uma boa transportadora é o passo principal para evitar problemas com objetos quebrados, perdidos ou roubados. O preço da mudança depende do destino e do tipo de embalagem em que os bens serão transportados. O primeiro passo é procurar uma empresa que realiza o transporte de todos os bens com segurança e agilidade. A técnica de serviço da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor vinculado ao governo estadual -, Gabriela Antônio Gliternik, ressalta que a indicação de amigos e parentes é uma boa maneira de encontrar uma empresa de confiança. "O consumidor pode também consultar a lista de empresas que são alvo de reclamações no Procon-SP pelo telefone", avisa. O número do telefone do Procon-SP é 3824-0446. Depois de definir a empresa transportadora, o consumidor deve exigir a visita de um representante da transportadora para realizar uma vistoria dos bens e um orçamento. De acordo com a técnica do Procon-SP, o orçamento deve conter data de inicio e término do serviço e forma de pagamento. Se aprovado o orçamento, a transportadora deve oferecer um contrato ao consumidor com todos os serviços prestados discriminados. Segundo o gerente de marketing da Granero, Júlio Pires, a vistoria é necessária para definir quais serão os métodos e os tipos de transporte dos bens do consumidor. "A vistoria serve para determinar o preço e o tempo que vai demorar a mudança", explica Pires. A técnica do Procon-SP avisa que a empresa e o consumidor devem fazer uma lista discriminando todos os itens que serão transportados. "Esta medida evita roubos e perdas de peças antigas e de alto valor monetário e sentimental", destaca. Preço depende do destino e da embalagem O preço da mudança dos imóveis e demais pertencer de uma casa com um dormitório, como, por exemplo, um pequeno apartamento, custa a partir de R$ 400,00 na Mudanças Bruno. A orçamentista da empresa, Edinéia Barbosa, ressalta que a mudança de uma casa de dois dormitórios custa em média R$ 600,00. Mas o preço depende do destino a que os bens serão transportados e do material que será utilizado como embalagem. Transportes intermunicipais, interestaduais e internacionais têm preços diferentes. Após o término da mudança, o consumidor deve conferir a lista de bens e só depois assinar a declaração de conferência dos produtos. "O consumidor não deve assinar nenhuma declaração de término do serviço sem conferir a entrega de todas as peças. Se alguma estiver quebrada ou trincada, ele não tem como reclamar", explica a técnica do Procon-SP. Caso o consumidor enfrente algum problema com mudanças residenciais, o primeiro passo é procurar a transportadora para ressarcimento dos prejuízos. Se as negociações falharem, o consumidor deve encaminhar sua reclamação aos órgãos de defesa do consumidor de sua cidade. Em último caso, ele poderá recorrer ao Juizado Especial Cível para casos relativos a perdas e danos até 40 salários mínimos, ou na Justiça comum, se o valor do prejuízo for maior. Veja em matéria a seguir as dicas sobre como evitar prejuízos em uma mudança residencial.