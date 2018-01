Mugnaini preside nesta terça última reunião da Camex

A nova secretária-executiva da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Lytha Spíndola, deve assumir o cargo na próxima sexta-feira, 22. A reunião da Camex que acontece nesta terça-feira, 19, será a última presidida por Mário Mugnaini. Lytha foi secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e secretária adjunta da Receita Federal no governo FHC. Ela estava em Washington como adida para assuntos tributários da Embaixada do Brasil, depois de uma passagem pelo FMI. Entre os assuntos que serão discutidos pelos ministros da Camex estão a aplicação de direito antidumping provisório nas importações de escova de cabelo, alto-falantes, óculos de sol e armações de óculos procedentes da China e a aplicação de direito antidumping definitivo nas importações de ventiladores de mesa e ferros elétricos chineses. Também será discutida a proposta de elevação temporária das alíquotas da TEC de tecidos e tapetes.