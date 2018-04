Mulher de Brown cria blog sobre o G-8

Enquanto os chefes de Estado mais poderosos do mundo debatem sobre a mais grave crise mundial desde 1930, Sarah Brown, a mulher do primeiro-ministro britânico Gordon Brown, relata online - via blog, twitter e flickr - os bastidores dos eventos sociais dos quais participa na cúpula do G-8 (grupo dos sete países mais ricos e a Rússia) em Áquila, na Itália. "Serão alguns dias cheios de compromissos para mim, como parte do programa para as mulheres, enquanto Gordon está na cúpula. Mas estou ansiosa para o encontro com as ?outras metades? - conheci algumas delas no último encontro do G-8 e do G-20, em Londres", blogou. Quem visitou ontem o blog de Sarah (sarahbrowng8.wordpress.com) soube, por exemplo, que pela manhã ela visitou o papa Bento XVI na companhia da portuguesa Margarida Barroso, da indiana Gursharan Kaur e de outras mulheres de líderes. Essa foi a segunda vez que a britânica se encontrou com o líder católico. "Em fevereiro, Gordon me levou, junto com nossos garotos, para uma audiência privativa com o papa onde fomos tocados por sua bondade e preocupação pelo desenvolvimento mundial." Ainda no Vaticano, o grupo de mulheres participou de um passeio pelos jardins da Basílica de São Pedro e experimentou um "delicioso almoço", cujo prato principal foi "ravióli à carbonara". "Obrigada pela boa comida e boa companhia", escreveu Sarah. As fotos do passeio pelos jardins estão online e podem ser vistas no álbum criado para o evento, no flickr (flickr.com/sarahbrown10). À noite, de volta a Áquila, Sarah bebeu "uma agradável xícara de chá" no hotel, enquanto esperava pelo retorno de Brown, que ainda estava reunido com os demais líderes, segundo relatou pelo twitter (twitter.com/SarahBrown10), onde tem quase 350 mil seguidores. "Vou escrever mais enquanto estiver aqui na Itália."