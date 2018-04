Mulher de Madoff sacou US$ 15 milhões antes de escândalo

A mulher do americano Bernard Madoff sacou US$ 15,5 milhões poucas semanas antes de seu marido ser detido por um escândalo que envolvia fraude com as chamadas "pirâmides financeiras". Veja também: Entenda o esquema de pirâmide financeira realizado por Madoff Os investigadores do caso apresentaram perante as autoridades em Nova York um documento que assinala que Ruth Madoff fez a operação financeira em novembro e dezembro passados. O documento vincula a empresa Cohmad Securities que, segundo os investigadores, estava ligada à companhia de Madoff que operava as pirâmides de Nova York. Madoff foi acusado de dirigir uma fraude internacional com a qual teria se apropriado de até US$ 50 bilhões dados a sua empresa por centenas de investidores, entre eles figuras do cinema e da televisão dos Estados Unidos. Segundo os investigadores, as autoridades da Cohmad Securities conheciam as transferências que eram feitas da conta de Madoff. Madoff foi detido no início de dezembro e no momento cumpre prisão domiciliar em seu apartamento em Manhattan.