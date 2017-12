Mulher do executivo da Parmalat tinha 900 mil euros em casa Donatella Alinovi, mulher do executivo financeiro chefe da Parmalat Finanziaria, Fausto Tonna, foi colocada em prisão domiciliar em Parma (norte da Itália). Ela é acusada de lavagem de dinheiro. A polícia encontrou 900 mil euros em um cofre da casa. As autoridades italianas acreditam que o dinheiro foi retirado de contas vinculadas à Parmalat. Tonna está preso em Parma, sob suspeita de ter arquitetado as fraudes constatadas nas finanças do grupo, e espera pelas primeiras audiências judiciais em que deverão ser formuladas acusações criminais contra ele. O fundador e principal acionista da Parmalat, Calisto Tanzi, está preso em Milão. Um juiz determinou que ele seja mantido preso, porque poderia fugir ou interferir na coleta de provas pelas autoridades.