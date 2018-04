Mulher lidera lista de pessoas mais ricas da China Zhang Yin, de 49 anos, a magnata chinesa da reciclagem, é a primeira mulher a liderar a lista das pessoas mais ricas da China, com uma fortuna de US$ 3,4 bilhões. Zhang é proprietária da Nine Dragons Paper, empresa que compra papel reciclado aos Estados Unidos para venda na China. A fortuna de Zhang estava no ano passado em US$ 375 milhões, o que lhe concedia o 36º lugar na Lista dos Ricos da China, que consta todos os anos do Relatório Hurun. O valor das ações da Nine Dragons quase triplicou desde que passaram a integrar a bolsa de valores Hong Kong. Com isso, Zhang aparentemente se tornou a mulher mais rica do mundo, à frente da celebridade da televisão norte-americana Oprah Winfrey e da criadora de Harry Potter, J.K. Rowling. A magnata do papel substitui no topo da lista dos mais ricos o magnata dos eletrodomésticos Huang Guangyu, da Gome Electrical Appliances. Entre os 500 milionários da lista Hurun constam 35 mulheres e 15 bilionários, o dobro do registrado em 2005. Em julho passado, o presidente chinês, Hu Jintao, defendeu fortes medidas para reduzir o fosso entre ricos e pobres no país, cuja economia cresceu 11,3% no segundo trimestre de 2006.