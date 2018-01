Mulheres comandam 20% das empresas no País, diz pesquisa Um levantamento divulgado nesta terça-feira, 6, pela consultoria da área de recursos humanos Catho aponta que 20,17% das empresas no Brasil têm mulheres na presidência ou em cargo equivalente. O balanço da Catho, que se baseia em informações de 95.103 empresas e 333.986 executivos, indica que essa porcentagem tem subido nos últimos anos. No período entre 2000 e 2001, por exemplo, a porcentagem de empresas que tinham mulheres no comando era de 13,88%. O mesmo levantamento mostra que, no caso de empresas com mais de 1,5 mil funcionários, a porcentagem de mulheres na presidência ou em cargo equivalente é de 11,06%. Em empresas pequenas, com menos de 50 funcionários, essa proporção cresce para 25,12%. Petrobras e Vale A Petrobras Distribuidora, por exemplo - uma das maiores empresas do Brasil em termos de faturamento - tem como presidente Maria das Graças Foster. A Companhia Vale do Rio Doce também tem uma mulher na diretoria executiva. Trata-se de Carla Grasso, diretora-executiva de Recursos Humanos e Serviços Corporativos da empresa. Levando em conta todos os cargos, a Catho constatou que houve um aumento de 2,5 pontos percentuais na presença das mulheres nas grandes empresas do período 2005/2006 para o atual. Em termos de área de preferência, a consultoria constatou que as mulheres continuam procurando mais cargos fora da área de ciências exatas - como nas áreas de recursos humanos e relações públicas.