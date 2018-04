Mulheres gastam menos em cartão de crédito A mulher gasta menos do que o homem, ao menos no que diz respeito às compras com cartão de crédito. De acordo com o estudo Mulheres e o Cartão de Crédito, realizado pela Credicard, do total movimentado, somente 35% corresponde a compras feitas pelo público feminino. A projeção da empresa é de que este ano elas consumam o equivalente a R$ 23,8 bilhões até dezembro. No cálculo do tíquete, o gasto feminino fica bem abaixo do masculino. De acordo com a Credicard, a compra média foi de R$ 63,10 no primeiro trimestre, inferior à média nacional, que ficou em R$ 71 no período. O gasto menor, entretanto, não quer dizer que elas tenham menos familiaridade com o meio de pagamento. Ao contrário, elas possuem muito mais cartões do que os homens. O levantamento da empresa constatou que pelo menos 41% das mulheres que integram a população economicamente ativa (PEA) -com mais de 15 anos e renda mensal acima de R$ 300 -são donas de um cartão, seja como titulares, ou como adicionais de um titular. O total de usuárias supera a média nacional. Somando homens e mulheres, a proporção de usuários de cartão em relação à PEA é de 34%. De acordo com a vice-presidente de marketing da Credicard, Carla Schmitzberger, o setor contabiliza 4,58 milhões de usuárias, com peso grande nas camadas mais baixas. Do total de portadoras, 2,87 milhões têm renda mensal de R$ 300 a R$ 1.000, ou 61% da PEA desse grupo. No cômputo geral (homens e mulheres), a proporção é de 56% de usuários sobre a PEA. Financiamento Com a presença marcante de mulheres de menor poder aquisitivo, o estudo da Credicard mostra uma tendência maior ao financiamento das compras, observa Carla. O levantamento da empresa identificou que 50% das mulheres financiam o pagamento da fatura do cartão, ou seja, fazem o pagamento mínimo e adiam o valor principal. A proporção é maior que a média geral, que soma 47%. O plano de postergar a compra também se verificou no cheque pré-datado. A pesquisa da Credicard aponta que 60% das portadoras de cartão utilizam os pré-datados para suas compras. "No cálculo geral, essa proporção é de 51%, o que mostra uma maior disposição da mulher de financiar suas compras", diz Carla. Regional Na análise regional, o uso do cartão entre o público feminino acompanha o comportamento nacional. Nas regiões Norte e Nordeste - onde a modalidade de pagamento é mais difundida por causa da rede Bompreço, que há anos utiliza o cartão Hipercard - 49% das mulheres têm cartão de crédito. O número é superior ao Sudeste e Centro-Oeste. Nas duas regiões, 41% do público feminino utiliza o meio de pagamento. No Sul, essa proporção é de 28%. "O Sul do País é um pouco mais conservador", avalia Carla. Na comparação de uso com outros meios de pagamento, as mulheres do Centro-Oeste, Norte e Nordeste mostram preferência pelo cartão de crédito a cheques ou dinheiro. Pelos meno 34% das compras das usuárias da região central são pagas com cartão, outras 25% com cheques e 26% com dinheiro. O restante se divide em compras pagas com cartão de débito (9%), cartões de lojas (5%) e crediário (1%). No caso do Norte e Nordeste, compras pagas com cartão representam 41% do total, contra 39% em dinheiro e apenas 11% em cheque. O cartão de débito é usado para apenas 2% das compras, os cartões de loja para 6%, e crediário, 1%. No Sudeste a proporção do uso do cartão é de 29%, contra 18% do cheque e 39% do dinheiro. No Sul, o cartão representa 24% do pagamento das compras, o cheque 26% e o dinheiro, 34%. Utilização Na divisão de gastos por ramo de atividade, as mulheres mostram preferência de uso do catão de crédito para o entretenimento (viagens, restaurantes, teatro etc.). Pelo menos 55% dos gastos dessa divisão são pagos com cartões. Outro que lidera o uso dessa modalidade de pagamento é o setor de vestuário. Mais da metade das compras (51%) é paga com cartão. Destaque ainda para o ramo de saúde, que inclui basicamente os gastos com farmácias. Pelo menos 41% das compras femininas são pagas com cartão de crédito.