Mulheres têm mais cartões, mas gastam menos que os homens A mulher sempre levou a fama de consumista, mas na vida real ela gasta menos do que o homem, ao menos no que diz respeito às compras com cartão de crédito. De acordo com o estudo Mulheres e o Cartão de Crédito, realizado pela Credicard, do total movimentado com o dinheiro de plástico, somente 35% corresponde a compras feitas pelo público feminino. A projeção da empresa é de que este ano elas consumam o equivalente a R$ 23,8 bilhões até dezembro. No cálculo do tíquete, o gasto feminino fica bem abaixo do masculino. De acordo com a Credicard, a compra média foi de R$ 63,10 no primeiro trimestre, inferior à média nacional, que ficou em R$ 71 no período. O gasto menor, entretanto, não quer dizer que elas tenham menos familiaridade com o meio de pagamento. Ao contrário, elas possuem muito mais cartões do que os homens. O levantamento da empresa constatou que pelo menos 41% das mulheres que integram a população economicamente ativa (PEA) com mais de 15 anos e renda mensal acima de R$ 300 são donas de um cartão, seja como titulares, ou como adicionais de um titular. O total de usuárias supera a média nacional. Somando homens e mulheres, a proporção de usuários de cartão em relação à PEA é de 34%. De acordo com a vice-presidente de marketing da Credicard, Carla Schmitzberger, o setor contabiliza 4,58 milhões de usuárias, com peso grande nas camadas mais baixas. Do total de portadoras, 2,87 milhões têm renda mensal de R$ 300 a R$ 1.000, ou 61% da PEA desse grupo. No cômputo geral (homens e mulheres), a proporção é de 56% de usuários sobre a PEA. Financiamento Com a presença marcante de mulheres de menor poder aquisitivo, o estudo da Credicard mostra uma tendência maior ao financiamento das compras, observa Carla. O levantamento da empresa identificou que 50% das mulheres financiam o pagamento da fatura do cartão, ou seja, fazem o pagamento mínimo e adiam o valor principal. A proporção é maior que a média geral, que soma 47%. O plano de postergar a compra também se verificou no cheque pré-datado. A pesquisa da Credicard aponta que 60% das portadoras de cartão utilizam os pré-datados para suas compras. "No cálculo geral, essa proporção é de 51%, o que mostra uma maior disposição da mulher de financiar suas compras", diz Carla. Utilização Na divisão de gastos por ramo de atividade, as mulheres mostram preferência de uso do dinheiro de plástico para o entretenimento (viagens, restaurantes, teatro etc). Pelo menos 55% dos gastos dessa divisão são pagos com cartões de crédito. Outro que lidera o uso do cartão é o setor de vestuário. Mais da metade das compras, ou 51%,é paga com cartão. Destaque ainda para o ramo de saúde, que inclui basicamente os gastos com farmácias. Pelo menos 41% das compras femininas são pagas com dinheiro de plástico. Faturamento As empresas de cartão de crédito devem fechar o mês de abril com um faturamento de R$ 5,1 bilhões, segundo o estudo Indicadores do Mercado Brasileiros de Meios Eletrônicos de Pagamento, elaborado pela Credicard. O dado representa um crescimento de 12,4% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, as compras com cartão de crédito já somam R$ 20,3 bilhões. A Credicard constatou ainda um aumento no número de cartões em circulação, que saltou de 30,3 milhões em abril do ano passado para 36,7 milhões este mês, ou um incremento de 21,1% em 12 meses. O tíquete médio das compras feitas este mês foi de R$ 72, valor que praticamente se mantém desde o início do ano. A empresa projeta que o mercado deve fechar 2002 com um faturamento de R$ 687 bilhões, ou um crescimento de 164% em relação a 2001. Mas de acordo com a vice-presidente de marketing da Credicard, Carla Schmitzberger, o crescimento pode ser um ou dois pontos percentuais abaixo do previsto, uma vez que o trabalhador perdeu poder de compra sem ganhos de salário e a inadimplência está alta. Mesmo assim, a empresa espera um segundo semestre mais aquecido.