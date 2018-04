Multa de condomínio cai para 2% em 2003 A multa por atraso no pagamento do condomínio será reduzida para 2%. Essa é uma das alterações do novo Código Civil que entra em vigor em 2003. Hoje, o porcentual de multa para quem paga com atraso pode ser de no máximo 20%, conforme a lei de condomínios de 1964. Essa alteração, segundo o presidente da Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo (AABIC), José Roberto Graiche, incentivará a inadimplência no próximo ano. "O índice, que hoje está entre 4% e 5%, pode dobrar", prevê. O maior problema, alerta o presidente da AABIC, é que o condomínio não possui outra fonte de recursos. Se realmente a inadimplência aumentar, a administração dos condomínios poderá ficar comprometida. "A única maneira de compensar as perdas é fazer o rateio do prejuízo entre os que pagam suas contas em dia, o que não é justo." O presidente da Associação Brasileira dos Administradores de Imóveis, César Thomé, segue a mesma linha e alerta que, se a inadimplência for generalizada em virtude dos 2% de multa, não será possível gerenciar o condomínio e o prédio pára. "Não há como o síndico pagar apenas parte das despesas do condomínio, alegando que não recebeu de todos os condôminos. Há despesas constantes e, para pagá-las, será preciso aumentar as cotas." Ele completa dizendo que não há como comparar a multa de 2% aplicada a outros serviços, como luz, água e telefone, uma vez que podem ser cortados em caso de inadimplência. "Já nos condomínios não existe outro instrumento inibidor do atraso a não ser a multa, que não tem nada a ver com inflação ou correção de valores. Ela existe para obrigar o pagamento." Entre pagar dívidas com juros mais altos, como cartão, cheque especial etc., e o condomínio com multa de 2%, a preferência será pelo pagamento das primeiras em detrimento da última, afirma o presidente da Abadi. "Ainda mais porque no condomínio não existem outras punições previstas." Para fazer a cobrança do inadimplente, o condomínio deverá entrar com uma ação na Justiça, cujo recebimento pode demorar um ano ou mais e mesmo não ocorrer se o morador não tiver patrimônio em seu nome que garanta a dívida, explica César Thomé. Uma solução que ainda está sendo estudada é a possibilidade legal de se aumentar o juro moratório, hoje em 1%.