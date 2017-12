Multa é principal dúvida para usar o FGTS Uma das principais dúvidas de optantes em relação ao uso do FGTS na compra de ações da Petrobras é sobre a incidência da multa de 40% sobre o saldo das contas no caso de demissão sem justa causa, diz Roberto Lara Nogueira, diretor do Plural Fundos de Investimentos. Embora a Caixa Econômica Federal (CEF) informe que, para o cálculo da multa, os valores retirados para a compra de ações continuarão sendo apurados com base na remuneração paga pelo FGTS, correspondente à variação da Taxa Referencial (TR) mais 3% ao ano, o professor de direito do trabalho Amauri Mascaro do Nascimento afirma que a questão só será definida pela Justiça. A CEF diz que aplicará a lei determinando que a multa seja calculada sobre o saldo corrigido e acrescido de juros. Mas Mascaro afirma que a lei dá margem a outras interpretações. As empresas poderão querer pagar a multa sobre o valor que ficou na conta, após o saque para a compra das ações. Os trabalhadores, por sua vez, poderão pedir a aplicação da multa sobre o saldo total, com a inclusão de valorização das ações, se isso ocorrer. Veja no link abaixo mais informações sobre a operação da Petrobras.