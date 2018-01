Multa extra do FGTS deve reforçar fundo para habitação Os ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Trabalho, Luiz Marinho, informaram nesta terça-feira que o governo estuda a possibilidade de manter, por tempo ainda indeterminado, a multa adicional de 10% paga pelos empregadores em caso de demissão de trabalhadores sem justa causa. O objetivo é conseguir recursos para criar o fundo habitacional para pessoas de baixa renda, anunciado na semana passada pelo governo. A multa foi elevada de 40% para 50% em 2001, como parte do acordo para o pagamento aos trabalhadores pelas perdas nos Planos Verão e Collor. A lei complementar também elevou de 8% para 8,5% a contribuição dos empregadores ao FGTS por trabalhador contratado com carteira assinada. Esse adicional de 0,5 ponto porcentual tinha validade por 60 meses a contar de outubro de 2001. Ele perdeu validade, portanto, em outubro passado. No caso do adicional da multa, a lei não fixou prazo para acabar e a equipe de governo encontrou aí uma brecha para alavancar a construção civil com dinheiro vindo das empresas. Esses 10% rendem em torno de R$ 1,4 bilhão por ano ao patrimônio do FGTS. Marinho adiantou que a intenção é fixar em um novo projeto de lei a ser enviado ao Congresso uma data final para a cobrança do adicional de 10%. Enquanto essa data não chegasse, os recursos iriam para o fundo habitacional. Ele não antecipou qual seria esse prazo, mas fontes do governo avaliam que, para direcionar cerca de R$ 15 bilhões para o programa de subsídio, como chegou a dizer na semana passada Mantega, seriam necessários dez anos. Mantega afirma que tem conversado com alguns empresários e afirmou ter sido ?positiva? a reação deles à proposta. ?Os empresários é que pagam a conta?, afirmou ele, reconhecendo, no entanto, que precisará de mais conversas para conseguir o apoio do setor. ?Dialogando e mostrando as vantagens e o impacto da medida?, respondeu ao ser questionado como faria para convencer o setor. O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, no entanto, não recebeu a proposta com agrado. Ele esteve nesta terça com o ministro e, ao sair da reunião, defendeu a extinção dos adicionais cobrados atualmente das empresas. Skaf informou que a Fiesp formalizou em setembro, em ofício ao Ministério da Fazenda, pedido para a extinção dos adicionais. Mas disse que irá analisar a proposta do governo para prorrogar os adicionais de forma a criar recursos para o fundo de habitação. ?Há um fato novo. No mínimo, vamos fazer uma avaliação com mais calma?, comentou. A proposta do governo poderá ser incluída no pacote de medidas que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende anunciar para deslanchar o crescimento econômico, segundo o ministro do Trabalho. ?Mas, nós queremos estabelecer o fim desse adicional e, se fizermos isso, não haverá uma querela jurídica?, afirmou Marinho sobre a possibilidade de haver questionamentos na Justiça contra a medida, já que ela foi criada por um motivo específico. De acordo com Marinho, os trabalhadores não precisam ficar preocupados com o destino de seus recursos aplicados no FGTS, pois o fundo tem hoje uma conta ?bastante saudável?. O governo estimou, na proposta orçamentária para 2007, uma receita de R$ 1,67 bilhão do FGTS por conta da multa adicional a ser paga pelos empregadores em caso de demissão de trabalhadores sem justa causa. Colaborou Adriana Fernandes