Multa máxima para fundo de pensão sobe para R$ 1 milhão O governo aumentou de R$ 6,5 mil para R$ 1 milhão o valor da multa máxima que poderá ser aplicada em casos de irregularidades praticadas em fundos de pensão. A partir de agora, os valores das multas vão variar de R$ 2 mil a R$ 1 milhão, de acordo com o decreto 4.206, publicado hoje no Diário Oficial da União. Antes do decreto, as multas variavam entre R$ 1,9 mil e R$ 6,5 mil. O decreto também estabeleceu três tipos de penalidades que poderão ser aplicadas às pessoas físicas e jurídicas envolvidas nas penalidades: advertência, suspensão do exercício de cargo em entidades de previdência complementar pelo prazo de até 180 dias e inabilitação pelo prazo de dois a dez anos. Nesse último caso, a inabilitação vale também para cargos não só de entidades de previdência complementar, como também para funções em sociedades seguradoras, instituições financeiras e no serviço público. Segundo o Ministério da Previdência Social, dependendo da gravidade, as penalidades poderão ser aplicadas em conjunto com as multas. O decreto enumera cerca de 40 situações de infrações, entre elas, aplicar os recursos do fundo em desacordo com as normas estabelecidas, utilizar parâmetros e métodos atuariais que não sejam adequados, manter estrutura organizacional em desacordo com a legislação e o patrocinador deixar de separar o patrimônio do fundo do seu próprio.