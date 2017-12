Multas de trânsito em São Paulo crescem 14% A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 1.327.842 multas por infrações de trânsito, na cidade de São Paulo, no primeiro semestre de 2001. Esse número corresponde a um aumento de 14% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram aplicadas 1.162.830 multas, de acordo com a Secretaria Municipal de Transportes. O aumento no número de multas não coincide com os valores arrecadados. Dados da Secretaria Municipal de Finanças mostram que a arrecadação total com multas no Município, no primeiro semestre de 2001, foi de R$ 147.937.214,70 - 12,3% a menos do que a arrecadação de R$ 168.691.934,85 do primeiro semestre de 2000. Os valores incluem também as multas aplicadas pelo Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), da Polícia Militar. No primeiro semestre de 2001 o CPTran fez 396.853 autuações, ante as 459.012 de igual período de 2000 - 13,6% a menos. O diretor do Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV), Luiz de Carvalho Montans, atribuiu o aumento de 14% no número de multas ao trabalho dos "marronzinhos". A variação também pode ser explicada, na sua análise, por um aumento no número de infrações de trânsito. Ele admitiu que há uma intensificação na fiscalização do trânsito na atual administração municipal. Um termômetro disso é o aumento previsto, para o ano que vem, do número de equipamentos (radares, lombadas eletrônicas) cujo funcionamento responde por parte das multas. A cidade tem de 90 a 100 desses equipamentos em operação. Outro indicador: no primeiro semestre a tolerância para multas por excesso de velocidade caiu de 20 para 10 quilômetros por hora. Quanto à queda na arrecadação, Montans disse que isso ocorreu porque a introdução do licenciamento eletrônico, no fim de 1999, reduziu o número de multas pendentes e isso significou uma maior quantidade de pagamentos em 2000. Os proprietários de veículos que optaram por fazer o licenciamento eletrônico tiveram de quitar multas no ato da operação. Indústria de multas Apesar do crescimento do número de multas registradas pela CET, Montans negou a existência de uma "indústria" do setor. "Não é verdade que é indústria de multas." Ele afirmou que o objetivo da fiscalização é melhorar o trânsito. Segundo ele, dos cerca de 5 milhões de veículos existentes em São Paulo, as multas recaem com freqüência em 15% (750 mil) deles. Na sua análise, esse indicador rebate as referências a uma indústria de multas porque os multados, a seu ver, são uma "minoria". O presidente da Associação dos Proprietários de Veículos Automotores do Estado de São Paulo (Aprovesp), Jair Leal, e o diretor do Centro de Psicologia Aplicada ao Trânsito, Salomão Rabinovich, discordam. Eles afirmaram que há uma indústria de trânsito na cidade. Como exemplo, citaram casos de cobranças indevidas.