Multas de trânsito: veja como proceder A entrada do recurso para recorrer às multas de trânsito pode ser protocolada no pavimento térreo da sede do Detran, localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, 1.301. De lá, a documentação segue para julgamento nas Jaris, Juntas Administrativas de Recursos de Infrações. Se a multa for do município de São Paulo (lavrada pelo DSV ou Detran), o interessado deve adquirir um formulário próprio vendido em papelarias, preenchê-lo, anexar cópias de RG, carteira de habilitação, documento do veículo, da multa e outros que justifiquem a reclamação. O motorista deve endereçar o requerimento ao diretor do DSV - Recurso de Multa de Trânsito, se lavrada pelo órgão, e levá-lo ao posto de atendimento de recursos do DSV, no prédio do Detran, que funciona das 7h30 às 16 horas. Uma outra opção é enviar toda essa documentação para a Caixa Postal 11.382-4 - CEP 05422-970, São Paulo. Neste caso o motorista ficará sem o protocolo de recurso. Caso o proprietário seja autuado em outros municípios ou no interior, pode optar por interpor o recurso no respectivo município ou na Divisão de Controle do Interior no Detran. Nesse caso, o órgão encaminha a reclamação à Jari do município competente. Pode-se recorrer tanto de multas pagas como de não-pagas. No caso de multas não pagas, com a notificação, o interessado pode ingressar com defesa prévia. O resultado do julgamento será enviado ao endereço do proprietário. Em caso de indeferimento do recurso em primeira instância, é possível apelar em segunda instância, ao Conselho Estadual de Trânsito (Cetran). Mas o motorista deve antes pagar a multa. Todos os documentos da primeira instância com novo texto e cópia da multa paga devem ser enviados ao presidente do Cetran, se lavrada pelo DSV. Caso o carro tenha sido multado pelo Detran ou CET, o condutor deve se dirigir ao quinto andar, no Recurso de Multas. Segundo o Detran, o prazo para a multa improcedente sair do sistema é de aproximadamente 45 dias.