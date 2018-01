Multas para empresas que maquiaram aumentos Apesar das justificativas apresentadas pelos fabricantes de biscoitos, o governo decidiu que irá multar as empresas que maquiaram as embalagens de seus produtos. De acordo com o ministro da Justiça, José Gregori, as explicações dadas pelo setor ao governo não serão suficientes para cancelar as punições previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC). "Haverá penalidade para o que foi praticado no passado", afirmou o ministro. Na quinta-feira passada, as empresas chegaram a um acordo e decidiram padronizar em 200 gramas os pacotes dos biscoitos que compõe a cesta básica - dos tipos maria, cream cracker, maizena, água e sal. O compromisso foi firmado durante reunião no ministério da Justiça entre as indústrias, o governo e os órgãos de defesa do consumidor. Segundo Gregori, o "termo de ajustamento técnico", será assinado na próxima segunda-feira. As empresas que aderirem ao termo terão vantagens, ou seja, poderão ter a multa reduzida pela metade. "Se eles assinarem o documento que está em negociação, isso vai levar o governo a aplicar uma multa mais branda", admitiu José Gregori. Os fabricantes que persistirem em alterar os produtos sem antes comunicar os consumidores, podem receber multa que varia de R$ 112 a R$ 3,190 milhões. José Gregori ressaltou que o problema do setor não foi ter mantido os preços dos pacotes de biscoitos e sim a falta de comunicação das alterações no peso dos produtos. "O que eles fizeram foi vender um produto em menor quantidade sem avisar e isso é deslealdade mercadológica e desrespeito à boa fé do consumidor", explicou. Por enquanto, os processos administrativos abertos pelos Procons contra as empresas devem ser suspensos por 15 a 30 dias até que os setores se adeqüem às novas regras do acordo firmado com o governo. Na próxima semana também deverá ser decidida a questão dos fabricantes de papel higiênico, que reduziram o rolo de 40 metros para 30 metros, sem alterar o preço final ao consumidor. A Santher, fabricante do Personal, foi a única empresa que se comprometeu a produzir os rolos de 40 metros com embalagem diferenciada para identificar melhor a mercadoria. A versão de 30 metros, segundo a Santher, também vai continuar sendo fabricada e distribuída ao mercado. A Klabin Kimberly, que fabricam as marcas Neve e Nice, e a Melhoramentos, responsável pelas marcas Sublime e Fofura, prometem fazer estudo para verificar a possibilidade de voltar à antiga embalagem. A Secretaria de Direito Econômico (SDE) já notificou 24 empresas suspeitas de terem modificado a composição ou o conteúdo de seus produtos para reajustar preços. No caso das notificações, os fabricantes terão prazo de até cinco dias úteis para justificar as mudanças. O ministro disse também que existem no mercado alguns produtos imensuráveis, como sanduíches ou pratos de plástico, que também sofreram alterações no volume. Segundo ele, as pessoas que constatarem mudanças nesse tipo de produto podem registrar a queixa na SDE. A Vepê Indústria Alimentícia divulgou comunicado ontem informando que o adoçante Doce Menor e o aspartame Gold foram excluídos da lista dos produtos com aumentos de preços disfarçados pela diminuição do peso. De acordo com a empresa, os dois produtos têm o mesmo volume desde que foram lançados no mercado brasileiro, no caso em 1976 (Doce Menor) e 1990 (Gold). A Associação Brasileira dos Fabricantes de Produtos de Limpeza e Afins (Abipla) informou que, em junho deste ano, as empresas de sabão em pó já haviam aprovado a padronização do produto. As embalagens de 900 gramas ficarão no mercado até dezembro. A partir de janeiro de 2002 os fabricantes vão oferecer aos consumidores apenas embalagens de 250 gramas, 500 gramas, um quilo ou um quilo e meio. "Na época da mudança para as embalagens de 900 gramas, as empresas informaram os consumidores e abaixaram os preços", garantiu uma funcionária do setor.