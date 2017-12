Multas tiveram valores convertidos em reais O Departamento de Polícia Rodoviária Federal publicou hoje, no Diário Oficial da União, instrução normativa convertendo em reais o valor das multas de trânsito. As multas eram corrigidas pela Unidade Fiscal de Referência (Ufir). Mas com a extinção desse indexador de tributos, e a indefinição de um outro índice legal de correção dos débitos fiscais, por parte do Conselho Nacional de Trânsito, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal resolveu converter os valores em reais. Veja a conversão: Multas Valor (Ufir) Valor (R$) gravíssima (cinco vezes) 900 957,00 gravíssima (três vezes) 540 574,62 gravíssima com pontuação 7 180 191,54 grave 120 127,69 média 80 85,13 leve 50 53,21