Multibrás transfere fábrica e pode demitir 430 funcionários A Multibrás (controlada pela americana Whirlpool), fabricante de freezer (linha branca), anunciou nesta segunda-feira a transferência de sua fábrica, na região Sudeste da capital paulista, para a cidade de Rio Claro, no interior do Estado. A notícia preocupou os cerca de 500 trabalhadores da fábrica, que temem ser demitidos. De acordo com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e da CNTM, Eleno Bezerra, há o risco de serem demitidos cerca de 430 metalúrgicos. Logo após o anúncio da mudança, os trabalhadores paralisaram a produção e ficaram aguardando os resultados da reunião entre o Sindicato e a empresa. A empresa informou que oferecerá aos empregados afetados um programa de demissão, além de suporte à transição e programa de recolocação.