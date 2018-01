Multibroker: mais um portal de investimentos Oferecer para o pequeno investidor produtos e serviços on-line, como compra e venda de ações, fundos de investimentos, seguros e plano de previdência privada. Esse é o objetivo do Multibroker (veja link abaixo), um portal financeiro que vai reunir vinte e duas corretoras. São elas: Cinco, DC, Dias de Souza, Fina Bank, Ficsa, Intra, Isoldi, Lerosa, Magliano, Multistock, Novinvest, Planner, RMC, São Paulo, Schahin, SLW, Spinelli, Solidez, Talarico, Theca, Umuarama e Walpires. De acordo com Nelson Spinelli, presidente do Multibroker, os sistemas de investimento e manutenção de um serviço de compra e venda de ações pela Internet, os chamados Home Brokers, têm custos de implantação e manutenção muito elevados. "Diante dessa realidade, as corretoras se uniram para reduzir custos e oferecer um trabalho com qualidade", afirma. Spinelli explica que o portal pretende disponibilizar ferramentas para que o investidor tome as decisões certas sobre onde aplicar. Ele cita como exemplos as cotações em tempo real, notícias que influenciam as bolsas no mundo, índice Bovespa, simulações e análises de investimento, além de comentários e recomendações de profissionais e executivos do mercado de capitais. O lançamento está previsto para o segundo semestre. Até lá, as corretoras vão testar os sistemas de operação. Para usar o portal, o investidor terá que preencher uma ficha cadastral, que estará disponível no próprio sistema. Não há valores mínimos para a compra de ações. O valor máximo está fixado em R$ 50 mil.