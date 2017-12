Multicarteira: diversificar para buscar rendimento Os fundos multicateira são uma boa opção para os investidores que pretendem diversificar a sua carteira. Nestes fundos, parte da carteira está posicionada em renda fixa e o restante em renda variável. Com isso, a exposição da carteira ao risco é menor do que uma aplicação totalmente atrelada a ativos de renda variável. Outra vantagem é que, caso o administrador consiga aproveitar as boas oportunidades do mercado de ações e derivativos, o rendimento dessa aplicação poderá ser superior ao de um investimento atrelado apenas às taxas de juros. Porém, é importante destacar que os fundos multicarteira devem ser adotados apenas por investidores que têm tolerância ao risco. Isso porque a parcela posicionada em renda variável pode apresentar rentabilidade negativa em períodos de instabilidade no mercado financeiro. O investidor também pode optar pelo "tamanho" do risco que pretende correr. Os fundos multicarteira têm três categorias de risco: conservador, moderado e agressivo. A diferença entre eles está no porcentual de recursos que cada um destina para renda variável, sendo que os administradores podem aplicar, no máximo, 49% em ações. Confira os fundos com melhor rentabilidade Devido ao cenário financeiro instável, os fundos multicarteira com a maior parte dos seus recursos alocados em renda fixa estão apresentando melhor desempenho neste momento. É o caso do Alfa Private Portfólio FAQ FIF e do Alfa Plus FIF, que estão com as melhores rentabilidades do mercado, de 16,95% e 16,29%, respectivamente (veja o link abaixo). O diretor do Alfa Asset Management, Márcio Emeri, diz que os resultados foram alcançados por conta da política de investimento do fundo, que investe no máximo 10% em renda variável e o restante em CDI. Outro detalhe, é que o fundo nunca fica posicionado constantemente em ações. O FAQ Pactual Multi Conservador, indicado para investidores com aversão ao risco, vem apresentando uma boa performance por conta da sua política defensiva. O sócio responsável pela área de Risco de Mercado do Banco Pactual, Guy Perelmuter, explica que o cenário é avaliado constantemente por analistas para verificar se vai ocorrer uma boa oportunidade em Bolsa. Se o gestor souber aproveitar a hora certa de entrar e sair do mercado acionário, é possível obter ganhos representativos. O Citi Multirenda Basic, do Citibank, também está oferecendo rendimentos interessantes aos investidores, de 9,49%, mas abaixo da média dos fundos DI em novembro - de 14,71% até quinta-feira. Esse fundo possui apenas 10% em ações, diz o diretor de Renda Fixa do SSBCiti, Paulo Caricatti. Já o Citi Multirenda Premium, que aposta em torno de 30% em ações, teve rentabilidade de apenas 2,13%.