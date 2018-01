Multicarteira é opção de diversificação Os fundos multicarteira são uma opção interessante para quem quer obter um rendimento diferenciado e prefere delegar ao gestor a decisão de aumentar ou diminuir a exposição em ações. Esses fundos aplicam parte dos recursos em renda fixa e parte em renda variável. A desvantagem é a tributação, pois eles pagam 20% de Imposto de Renda sobre o rendimento nominal, enquanto o IR nos fundos de ações é de 10%. Nesse caso, mesmo a parte do fundo que está aplicada em renda variável paga 20% de IR. Assim, se o investidor aplicasse 70% dos recursos num fundo de renda fixa e 30% num fundo de ações, o ganho seria maior do que se investisse num multicarteira que segue essa proporção. O sócio-gerente da BankBoston Asset Management, Fábio de Oliveira, lembra que isso deixará de ser um problema, porque os fundos de ações vão pagar 20% de Imposto de Renda a partir de 2002. Oliveira entende que os fundos multicarteira são indicados principalmente para o investidor que nunca comprou ações e quer aproveitar as boas perspectivas da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O diretor de Asset Management do Banco Santander, Dany Rappaport, também vê com bons olhos os fundos multicarteira, num momento em que os juros estão em queda. Nesse cenário, é preciso correr mais riscos para conseguir uma rentabilidade diferenciada. Segundo ele, os fundos multicarteira são uma das melhores opções para quem quer se beneficiar da alta da bolsa e não tem intimidade com o investimento em ações.