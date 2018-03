Multinacionais abrem programas de trainee

Até o dia 16 de março, a multinacional indiana Tata Consultancy Services recebe inscrições para seu programa de trainee na área de tecnologia da informação. As vagas são para trabalhar em São Paulo e Paraná e os candidatos precisam ter formação entre julho de 2017 e dezembro deste ano nas áreas de análise de sistemas, ciências da computação e tecnologia em processamento de dados. Entre os benefícios oferecidos estão vale refeição e alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida, auxílio creche e vale transporte. Mais informações pelo site.

A MetLife também procura trainees até o dia 1º de abril. Candidatos devem ter formação entre dezembro de 2015 e 2017 e inglês fluente. A companhia não exige nenhum curso específico e fará análises individuais dos perfis. Os selecionados contarão com vale alimentação e refeição, vale transporte, participação nos lucros da empresa e horário flexível. As vagas são para atuação em São Paulo. Para candidatar-se, basta acessar o site.

Uma das maiores empresas na área de audiotira e consultoria, a EY (Ernst Young) busca jovens talentos para trabalhar na Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Todas as oportunidades exigem inglês intermediário e são para a área de tecnologia. Entre os benefícios estão subsídio de graduação, ticket-refeição, assistência médica, participação nos resultados, seguro de vida, previdência privada e treinamentos. Inscrições abertas no site até o dia 17 de março.

Atuando no mesmo ramo, a PwC está com vagas abertas para seu programa de trainees até 20 de março. A empresa não revela salário ou benefícios e aceita talentos formados nos cursos de elétrica, mecânica, administração, ciências atuariais, ciências contábeis, ciências econômicas, engenharias, matemática, estatística, direito, física, relações internacionais e comércio exterior. Mais informações e inscrições pelo site.

Para os interessados em concurso público, a Prefeitura de Natal abriu edital com 1.647 vagas para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Destas, 761 são de nível médio e 886 de nível superior. As inscrições seguem até o dia 9 de abril pela internet, enquanto as provas serão feitas em 20 de maio.