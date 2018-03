Multinacionais são as maiores exportadoras do Brasil Diagnóstico da Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica (Sobeet) sobre a presença de capital estrangeiro na economia brasileira mostra que as exportações não estão mais nas mãos do Estado e nem das empresas nacionais, mas sim das multinacionais. Entre 1995 e 2000, por exemplo, as vendas externas de empresas com participação estrangeira cresceram 52,9%, de US$ 21,75 bilhões para US$ 33,25 bilhões, enquanto que as exportações totais do País aumentaram apenas 18,4% nesse mesmo período, de US$ 46,5 bilhões para US$ 55,1 bilhões. Além disso, o comércio intrafirmas (vendas das empresas transnacionais para suas matrizes ou coligadas) cresceu 131,9% nesse mesmo período de cinco anos, de US$ 9,01 bilhões para US$ 21,06 bilhões. ?Esses dados mostram ao governo de onde podem começar a ser alavancadas de fato as exportações?, disse o presidente da Sobeet, Antônio Corrêa de Lacerda. Segundo ele, o estudo indica que o governo federal necessita dialogar mais com as empresas transnacionais em busca, por exemplo, da ampliação da capacidade instalada destas e da solução de gargalos onde o País enfrenta déficits comerciais. ?É necessário agregar potencialidade a essas companhias?, afirmou o economista Fernando Ribeiro, da Sobeet. De acordo com ele, assim o Brasil conseguiria dobrar as exportações até 2005, tomando como base o resultado de 2000 (US$ 46,5 bilhões). ?Comércio e investimentos estão estritamente ligados. Quem exporta muito, também importa muito?, disse Lacerda. Sobre o sistema de substituição de importações, o presidente da Sobeet afirmou que é preciso substituir o que é possível para ?ter bala? para comprar o que é inevitável, como tecnologia de ponta que, o Brasil ainda não domina. Presença estrangeira A Sobeet constatou também que o número de empresas com participação estrangeira disparou entre meados da década de 90 e o ano 2000. Com base no censo de capitais estrangeiros do Banco Central, a entidade apurou que a quantidade de companhias com capital estrangeiro cresceu 80,4%, de 6.322 para 11.404, enquanto que a de companhias com participação estrangeira majoritária disparou 98,1%, de 4.902 para 9.712. ?Isso reflete porque o Brasil é, entre os países emergentes, um dos grandes receptores de IED?, explicou Ribeiro. A Sobeet estima que, este ano, o País poderá captar pelo menos US$ 15 bilhões, pouco abaixo dos US$ 16,6 bilhões de 2002, ficando apenas atrás da China, que deverá manter a média de US$ 40 bilhões dos últimos anos. Segundo Lacerda, mesmo com a perspectiva de guerra, o cenário projetado é previsível, dentro normalidade. ?Até porque o mercado, por um lado, já precificou a primeira fase da guerra?, argumentou Lacerda. De acordo com ele, existe sim aversão ao risco dos investidores, mas em relação ao Brasil está caindo. Lucro e produtividade O detalhado diagnóstico realizado pela Sobeet em documento de 20 páginas mostra também que, entre 1995 e 2000, houve uma significativa queda do lucro líquido e da rentabilidade no estoque de capital estrangeiro das empresas transnacionais. No setor terciário (serviços), por exemplo, o lucro líquido despencou de 3,35 para ?6,5% no de cinco anos. Já no setor secundário caiu de 7,5% para 5,7%. Considerando o setor primário, onde o prejuízo se manteve (de ?8,1% passou para ?12,6%), a taxa de lucro dos estoques de IED das companhias transnacionais passou de 5,5% para ?2,2% entre 1995 e 2000. ?Esses resultados mostram claramente que no setor de serviços existem problemas regulatórios e isso está impedindo também a entrada de novos investimentos para esse setor?, afirmou Lacerda. A rentabilidade dos estoques de investimentos estrangeiros diretos também caiu significativamente no setor de serviços, passando de 47%, em 1995, para 29,7% em 2000. Em média, nos três setores produtivos do País, a queda foi de 67,2% para 46,4% no de cinco anos. Distribuição do IED Outro dado interessante constatado pela Sobeet é o estoque e fluxo acumulados de investimentos estrangeiro direto segundo setores de atividade econômica. Em 1995, por exemplo, a indústria de transformação havia absorvido 66,9% do IED, mais do que o dobro do captado pelo setor de serviços (30,9%). Cinco ano depois, houve uma drástica reversão. O setor secundário havia recebido 33,7% do total de IED direcionado ao País, enquanto que o de serviços havia ficado com 64%. Entre janeiro de 2001 e janeiro deste ano, no entanto, a Sobeet verificou que houve uma ligeira mudança na realocação desses recursos. A indústria de transformação recebeu nesse período 36,8%, enquanto que o setor de serviços, 57,9%. ?Embora essa realocação não possa ainda ser considerada como tendência, poderá haver nos próximos anos um certo equilíbrio na distribuição de recursos nesses dois setores da atividade econômica do País, dada a ausência de novas privatizações?, explicou Fernando Ribeiro.