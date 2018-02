Multiplan é confirmada em 3ª prévia do Ibovespa; Rossi, Eletropaulo e Cosan Log ficam de fora A terceira prévia para a carteira do Ibovespa que irá vigorar de 5 janeiro a 30 abril de 2015 confirmou encolhimento na composição do principal índice da bolsa paulista frente ao portfólio do último pregão, com o total de papéis listados passando de 70 para 68 ativos.