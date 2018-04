Multiplus registra lucro líquido de R$125,9 milhões no segundo trimestre

A Multiplus registrou lucro líquido de R$ 125,9 milhões no segundo trimestre, um declínio de 7,7% em relação ao mesmo período do ano passado. A retração é atribuída principalmente a queda da taxa de juros e a menor receita financeira. A margem líquida ficou em 21,4%, declínio de 3,7 pontos porcentuais em comparação ao mesmo intervalo de 2016.

O lucro operacional da companhia subiu 0,5% no segundo trimestre ante o mesmo intervalo de 2016, para R$ 147,9 milhões. A margem operacional no trimestre foi de 25,1%, queda de 2 pontos porcentuais em um ano.

No trimestre, a companhia registrou uma receita líquida de R$ 589,4 milhões, representando um aumento de 8,4% na comparação anual. Ante o primeiro trimestre, porém, foi apurada queda de 1,4%

A Multiplus contabilizou uma receita financeira líquida de R$ 38,8 milhões, registrando declínio de 25,3% frente ao registrado em igual período do ano passado.

Pontos. A companhia emitiu 23,2 bilhões de pontos no segundo trimestre de 2017, registrando um aumento de 27% em relação ao mesmo período do ano anterior. Deste total, 4,3 bilhões foram emitidos no segmento do Varejo, Indústria e Serviços. Na mesma base de comparação, o faturamento da companhia cresceu 10%, somando R$ 614 milhões.

Entre abril e junho, a quantidade de pontos resgatados cresceu 17% em relação a um ano antes, somando 19,3 bilhões. Desse montante, 17,7% foram resgatados em parceiros não-aéreos. Para Roberto Medeiros, presidente da Multiplus, esse número, além de expressivo, demonstra uma mudança dramática no perfil do consumidor. "Isso mostra que o consumidor está mais atento a possibilidade de troca desses pontos, que é ampla e diversa. Hoje você tem oportunidade de acumular pontos no posto de gasolina, no mercado, no shopping, na farmácia", observou o executivo em entrevista exclusiva ao Estadão/Broadcast.

Segundo o executivo, a empresa está focada em ampliar e tornar mais atrativa sua rede de parceiros, gerando engajamento e crescimento de sua base de clientes. A base de participantes cresceu 19%, atingindo um total de 17,9 milhões de pessoas cadastradas.

Passagens internacionais. Outro ponto destacado por Medeiros como atípico foi o aumento de resgates de passagens internacionais. "O dólar mais baixo entre abril e junho com certeza estimulou esse movimento", acrescentou.

Os resgates aéreos continuam em destaque como principal alvo dos participantes Multiplus. Neste trimestre entrou em vigor o novo piso para resgate de voos nacionais, de 3.500 pontos, que oferece aos participantes uma das ofertas em pontos mais competitivas do mercado. No mês de junho, os participantes contaram com promoções que colaboraram com o aumento de 47% no resgate aéreo, em relação a um período sem registro de promoções.

O período, segundo comunicado da empresa, foi marcado por parcerias e ações inéditas no setor de fidelidade. Entre os novos parceiros, a Multiplus destaca o Airbnb e a possibilidade de acumulo de pontos nas compras realizadas por meio dos cartões de débito das bandeiras Visa e Mastercard. A iniciativa, que ainda é exclusiva para membros do Clube Multiplus.