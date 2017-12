Mundell elogia atuação do BC O vice-presidente de Investimentos da SulAmérica, Walter Brasil Mundell, elogiou a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) em manter a taxa básica de juros (Selic) em 16,5%. Seu argumento, exposto na entrevista que concedeu ao programa Conta Corrente, da Globo News: "É muito mais importante nós preservamos agora o caminho correto, que pode levar ao crescimento econômico sustentável, sem pressões inflacionárias, do que logo mais, daqui a seis meses, o Banco Central se ver forçado a elevar a taxa de juros e abortar a recuperação econômica." Dúvidas sobre investimentos Mundell se disse preocupado com o cenário de 2005, já que para 2004 deve haver um crescimento no PIB brasileiro. Para ele, há motivos para tanto, já que inexistem garantias de que vá ocorrer uma recuperação de investimentos no País, especialmente em razão das dúvidas sobre o chamado marco regulatório. "Eu acho que este projeto de parceria público-privada que o governo Lula quer implantar no Brasil, que é questionável, não vai funcionar. Eu não estou vendo um aumento muito forte de investimento estrangeiro no Brasil e se isso não ocorrer, a recuperação, infelizmente, vai ser mais lenta ainda."