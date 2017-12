Mundo deve consumir menos petróleo em 2005 A Agência Internacional de Energia (IEA, em inglês) reduziu as estimativas de demanda por petróleo em 2005 em 70 mil barris ao dia, para 1,4 milhão de barris. A projeção de crescimento da demanda em 2004 foi mantida, em 2,6 milhões de barris ao dia. A revisão reflete consumo menor previsto para a ex-União Soviética e do Oriente Médio. Segundo a agência, a China continua direcionando o crescimento global e é um dos fatores que pode colocar em risco as projeções de 2005. A demanda chinesa por petróleo diminuiu no terceiro trimestre, registrando crescimento de 8,6% na comparação com o segundo trimestre, quando o consumo subiu 25% em relação ao primeiro trimestre.