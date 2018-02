Mundo Estadão: veja a programação desta terça-feira

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denunciou Michel Temer por corrupção passiva nesta segunda-feira. É o primeiro presidente a ser denunciado durante o mandato na história da República, e esta poderá ser apenas a primeira de uma série de denúncias contra o peemedebista. Janot tem agora cinco dias para apresentar nova acusação com base no relatório da Polícia Federal, que apontou o crime de obstrução de Justiça por parte do presidente. Acompanhe o desenrolar dos fatos no Estado. Ainda pela manhã, a edição do Mentalista abordará o porquê de muitas pessoas terem dificuldade para aprender outro idioma.

Por que algumas pessoas têm dificuldade em aprender um novo idioma? Na edição de hoje, o educador Eduardo Francini, assessor para Língua Estrangeira no Colégio Magno, em São Paulo, e o médico e neurocientista Jô Furlan, integrante da Associação Brasileira de Neuroeducação, conversam sobre o tema e esclarecem alguns pontos.

