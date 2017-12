Mundo Estadão: acompanhe a programação desta terça-feira

Nesta terça-feira, 26, o Supremo Tribunal Federal vai votar se leva ou não a diante o pedido de prisão contra o senador Aécio Neves. A ação foi feita pela Procuradoria-Geral da República, então sob comando de Rodrigo Janot, após a delação premiada dos executivos da J&F. Também deve-se ficar de olho no comportamento da Câmara dos Deputados em relação a denúncia contra Michel Temer, feita por Janot e encaminhada ao Congresso com o aval do STF. Em esportes, confira o podcast sobre os principais times do Estado, e não perca a conversa no Mentalistas sobre prevenção de suicídio, tema que marca o mês de setembro.

ESTADÃO NOTÍCIAS

O podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Os editoriais do Estado disponíveis em áudio; ouça

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e análise de colunistas como Eliane Cantanhêde, Alexandre Garcia, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta a seleção de clássicos e novidades da música brasileira

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

As informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e Youtube

MENTALISTA

Na última semana deste mês de Setembro Amarelo, o Mentalista desta terça-feira, aborda prevenção ao suicídio. No estúdio estarão a coordenadora-geral do programa Comunica Que Muda, Bia Pereira, que contará um pouco mais sobre um levantamento realizado nas redes sociais a respeito da discussão em torno do suicídio. E do outro lado da bancada do programa, a Dra Wilze Bruscato, psicóloga e professora da Faculdade de Ciências Médicas da Snta Casa de São Paulo.

Horário: 11h

Onde: Podcast Estadão

OS TIMES PAULISTAS

Os comentários e análises sobre os principais times paulistas: São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras.

Horário: À partir das 7h

Onde: Podcast Estadão

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise sobre as principais notícias do dia

Horário: 17h

Onde: Estadão, no Facebook

CONEXÃO ESTADAO

Jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube