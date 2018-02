Mundo Estadão: acompanhe a programação desta quarta-feira

A programação desta quarta-feira, 7, está aquecida. Para às 9h está prevista a retomada do julgamento da chapa Dilma-Temer, que decidirá se as delações premiadas servirão como provas contra a chapa. A cobertura ao vivo estará disponível na página de Política do Estadão, a partir das 8h30. O jurista Modesto Carvalhosa, referência na área de Anticorrupção, participará da Conexão Estadão, às 18h, e comentará as falas dos juizes do TSE. No Estadão+Música, a banda NX Zero estará ao vivo para falar sobre os 16 anos do grupo e a gravação do novo DVD, marcada para a próxima quarta-feira, 14. Na rodada de futebol, acompanhe em tempo real os jogos do Campeonato Brasileiro.

RÁDIO ELDORADO

Em formato de podcast, Estadão Notícias traz análises sobre os temas mais importantes do dia

Horário: 6h

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL ESTADÃO

O editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

Os temas mais importantes e análise dos colunistas Eliane Cantanhêde, Alexandre Garcia, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO DISCUTE

O convidado é o jurista Modesto Carvalhosa, uma referência nacional na área de Anticorrupção e um dos nomes indicados para substituir Michel Temer caso o presidente perca o cargo. Carvalhosa vai falar sobre o cenário político brasileiro e coomentará os resultados do julgamento da chapa Dilma-Temer. O programa é apresentado Haisem Abaki, âncora do Jornal Estadão.

Horário: 11h

Onde: Facebook, Twitter e Youtube do Estadão.

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

POLÍTICA

Acompanhe ao vivo a retomada do julgamento da chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A sessão está prevista para às 9h.

Horário: 8h30

Onde: Política Estadão

ESTADÃO + MÚSICA

A banda NX Zero será a atração do Estadão + Música desta quarta-feira, 7. Di Ferrero (voz), Gee Rocha (guitarra), Conrado Grandino (baixo), Fi Ricardo (guitarra) e Daniel Weksler estarão ao vivo nos estúdios da TV Estadão para falar sobre a gravação do novo DVD da banda em São Paulo, na próxima quarta-feira, 14, ao vivo, no Audio Club. A banda completa 16 anos e o bate-papo começa às 15h.

ESTADÃO ÀS 5H

As principais notícias e análises do dia serão comentadas também por Fernando Neisser, presidente da Comissão de Direito Político Eleitoral do Instituto dos Advogados de São Paulo, e Luiz Fernando Amaral, advogado e professor de Direito da Faap e do Instituto de Direito Público de São Paulo.

Horário: 17h

Onde: Estadão no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte.

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

AMISTOSO EM TEMPO REAL

15h45 - Itália x Uruguai

CAMPEONATO BRASILEIRO

19h30 - Atlético-MG x Avaí

19h30 - Coritiba x Palmeiras

21h - Santos x Botafogo

21h45 - Sport x Flamengo

21h45 - Vasco x Corinthians