Mundo Estadão: confira a programação desta quinta-feira

Acompanhe ao vivo a sequência da decisão no Supremo Tribunal Federal (STF), que deve decidir hoje se o ministro Edson Fachin segue à frente das investigações relacionadas às delações da JBS. Às 14h30, uma conversa sobre os benefícios da meditação para a depressão e o bullying. Na programação musicual, o Som a Pino de hoje é especial: Malu Magalhães acaba de lançar seu quarto álbum e estará, ao vivo, nos estúdio da Rádio Eldorado. Em Economia, Renato Jakitas traz a discussão: investimento em fundo imobiliário ou compra de imóveis?

RÁDIO ELDORADO

O podcast Estadão Notícias traz análises sobre os assuntos mais relevantes da semana

Horário: 6h

Onde: no blog Estadão Podcasts

EDITORIAL ESTADÃO

Em áudio, o editorial de abertura do Estado

Horário: 7h30

Onde: no blog Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e as análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. As jornalistas Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki fazem a apresentação

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

SOM A PINO

Malu Magalhães é a convidada especial desta edição do programa. A cantora estará nos estúdios da Rádio Eldorado para falar sobre o novo álbum, Vem, lançado neste mês de junho. Por enquanto, as faixas mais famosas são Você Não Presta, Culpa do Amor e Casa Pronta.

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia, com a análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília.

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

O PODER DA MEDITAÇÃO

A repórter Gabriela Marçal, do E+, entrevista hoje Cristina Armelin, instrutora de meditação na Fundação Internacional Arte de Viver. O tema será o potencial da prática na superação da depressão e bullying, dois problemas sociais bastante comuns.

​Horário: 14h30

Onde: E+, no Facebook

DELAÇÃO DA JBS

Acompanhe, ao vivo, a sequência do julgamento no STF, que irá definir se o ministro Edson Fachin permanece à frente das investigações ligadas à delação dos donos da JBS

Horário: 14h

Onde: Política Estadão

FINANÇAS PESSOAIS

Investimento em fundo imobiliário ou compra de imóveis? Diante da queda de 0,16% no preço do metro quadrado imobiliário no Brasil, saiba onde aplicar seu dinheiro. O editor Renato Jakitas recebe especialista da Easy Invest

Horário: 15h30

Onde: Economia Estadão, no Facebook

ESTADÃO ÀS 5H

O programa com Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia

Horário: 17h

Onde: página do Estado no Facebook

BATE PAPO ESPORTIVO

Uma análise da rodada de quarta-feira do Campeonato Brasileiro.

Horário: 10h30

Onde: Esporte Estadão, no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Ao vivo, Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes, traz informações, comentários e opiniões dos clubes do esporte.

Horário: 12h

Onde: Esporte Estadão, no Facebook