Mundo Estadão: acompanhe a programação desta quinta-feira

Nesta quinta-feira, 29, a jornalista de moda e ativista Luiza Brasil, do Mequetrefismos, conversará com a repórter Isabela Serafim sobre a moda, a cultura negra e street style. Em Política, acompanhe o fim da votação sobre a permanência do ministro Edson Fachin à frente da homologação da delação da JBS. Ainda falta o voto da presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Cármen Lúcia. Ainda pela manhã, os comentários sobre a rodada de futebol de ontem na edição do Conversa de Dois.

ESTADÃO NOTÍCIAS

As análises sobre os temas mais importantes do dia

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Acesse a versão em áudio do editorial de abertura do Estado.

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e análise de colunistas como Eliane Cantanhêde, Alexandre Garcia, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CONVERSA DE DOIS

Robson Morelli e Rafael Ramos comentam as rodadas do futebol desta quarta-feira

Horário: 10h30

Onde: Esporte Estadão, Facebook

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte.

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

DELAÇÃO DA JBS

Ministros do STF retomam sessão interrompida pela ministra e presidente Cármen Lúcia, a única que ainda não votou a competência do ministro Edson Fachin para homologar acordo dos empresários da JBS.

Horário: a partir das 14h

Onde: Política, no Estadao.com

GERAÇÃO TOMBAMENTO

A jornalista e ativista Luiza Brasil, autora do site Mequetrefismos, fala sobre a militância do movimento negro sob o ponto de vista da cultura e street style.

Horário: 15h

Onde: Moda Estadão, no Facebook

ESTADÃO ÀS 5H

Um resumo das principais notícias do dia veiculadas pelo Estado

Horário: 17h

Onde: Estadão no Facebook, e no Youtube.

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

COPA DAS CONFEDERAÇÕES

15h - Alemanha x México

COPA DO BRASIL

19h30 - Atlético-MG x Botafogo

COPA SUL-AMERICANA

21h45 - Fluminense - U. de Quito