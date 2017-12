Mundo Estadão: acompanhe a programação desta terça-feira

Faltando quinze dias para o início da Feira Literária de Paraty de 2017 (Flip), o Estadão + Literatura recebe a curadora do evento, Joselia Aguiar. Para falar sobre saúde, o Dr. Daniel Martins, colunista do Estado, fala sobre seu livro recém-lançado, Pílulas do Bem-Estar. E no Mentalistas, uma edição sobre conversas nos relacionamentos - hoje o programa estreia também na TV Estadão. Acompanhe.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL ESTADÃO

Os artigos dos editorialistas do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

Os principais temas da semana são analisados pelos colunistas Eliane Cantanhêde, Marcelo de Moraes, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta a seleção de clássicos e novidades da música brasileira

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

As informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h a 12h40

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

ECONOMIA

O Senado vota hoje a reforma trabalhista e a editoria de Economia faz a cobertura ao vivo da sessão. Caso os parlamentares aprovem o texto, há a possibilidade de o presidente Michel Temer vetar apenas as mudanças na contribuição sindical - na semana passada ele sinalizou que pode recuar e ceder às reinvidicações dos sindicatos. Veja o que pode mudar na lei trabalhista

Horário: a partir das 11h

Onde: Economia, ao vivo

BEM-ESTAR

O psiquiatra Daniel Martins de Barros fala sobre o livro que acaba de lançar, 'Pílulas de bem-estar', pela editora Sextante. O autor reuniu 84 dicas para melhorar a qualidade de vida a partir de atitudes mentais e comportamentos que estimulam a mente e os relacionamentos saudáveis, além de emagrecer e dormir melhor. A repórter Juliana Diógenes é quem conduz a entrevista

Horário: 14h

Onde: Metrópole Estadão, no Facebook

A PAUTA É SOBRANCELHA

O E+ vai ouvir da maquiadora Rosangela Sanrri, do Salão 1838, as melhores dicas para cuidar das sobrancelhas

Horário: 14h30

Onde: Emais Estadão, no Facebook

ESTADÃO + LITERATURA

A convidada de hoje é a escritora Joselia Aguiar, curadora da Feira Literária de Paraty deste ano. A Flip começa no dia 26 de julho e vai até dia 30

Horário: 15h

Onde: Cultura Estadão, no Facebook

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube