Mundo Estadão: acompanhe o que acontece nesta terça

Na semana que antecede o Exame Nacional do Ensino Medio (ENEM), acompanhe parte da nossa cobertura: nesta terça, 31, um dos assuntos será as possíveis mudanças na prova devido à reforma do Ensino Médio. Em Esporte, os podcasts sobre os principais times paulistas - depois do Corinthians perder e o Palmeiras empatar, os preparativos para o clássico entre os dois times no domingo, 4, na Arena Corinthians. Sobre saúde mental, no Mentalistas, o assunto é Transtorno Explosivo Intermitente. Ficou curioso? Escute o podcast, começa às 11 horas.

Horário: 6 horas

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Os editoriais do Estado disponíveis em áudio; ouça

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e análise de colunistas como Eliane Cantanhêde, Alexandre Garcia, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

OS ESTUDOS PARA O ENEM

O professor Ricardo Felipe di Carlo, de História, conversa com a repórter Juliana Diógenes

Horário: 11 horas

Onde: Edu.Metrópole

RUMOS DO ENEM

Dois especialistas em avaliação, Ocimar Alavarse, da Universidade de São Paulo, e Francisco Soares, da Universidade Federal de Minas Gerais, discutirão possíveis mudanças no exame por causa da reforma do ensino médio.

Horário: 13 horas

Onde: Estadão.Edu, no Facebook

PAULISTICES

Regina Ponte, diretora do sistema de museus da Secretaria da Cultura fala sobre atividades museológicas que fogem do óbvio. Horário: 14 horas

Onde: Metropole Estadão

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta a seleção de clássicos e novidades da música brasileira

Horário: 12 horas

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

As informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e Youtube

PODCAST DO MENTALISTA

O tema de hoje é Transtorno Explosivo Intermitente. O principal sintoma é o não conseguir controlar episódios de raiva extrema, e isso acontece com uma frequência considerável. Os convidados são a psicóloga Vânia Calazans, especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental pelo IPq-HC, autora do livro "Mente Impulsiva, Comportamento Explosivo", e a pedagoga Cristine Calazans, que vai falar sobre agressividade no ambiente escolar.

Horário: 11h

Onde: Estadão Podcast

NA PRÓXIMA NOVELA DAS 19

O E+ recebe a atriz Grace Gianoukas, que estará no elenco da próxima novela das 19h da Globo, Deus Salve o Rei

Horário: 15 horas

Onde: Emais Estadão

A rainha Crisélia já está fazendo suas compras por Montemor. Vai uma abóbora aí? #DSR (Foto: Globo/Ramón Vasconcellos) Uma publicação compartilhada por Deus Salve o Rei (@deussalveorei) em Out 29, 2017 às 9:53 PDT

OS TIMES PAULISTAS

Os comentários e análises sobre os principais times paulistas: São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras. (De vez em quando dá pra saber previamente o tema; pergunte ao editor)

Horário: 7 horas

Onde: Podcast Estadão

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise sobre as principais notícias do dia

Horário: 17h

Onde: Estadão, no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube