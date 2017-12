Mundo Estadão: Confira a programação desta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 24, o Estadão traz conteúdos ao vivo no site, na Rádio Eldorado e lives nas páginas de Economia, Cultura e Viagem no Facebook. Confira:

Economia

- Logo pela manhã, acompanhe ao vivo a manifestação Ocupa Brasília no site de Economia. O ato foi convocado por centrais sindicais e movimentos sociais contra as reformas da Previdência e das leis trabalhistas propostas pelo governo federal.

- Por volta das 16h, a Câmara dos Deputados deve votar o projeto que regulariza benefícios fiscais concedidos por Estados a empresas sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), a chamada "guerra fiscal". Fique atento, pois uma transmissão ao vivo pela página Economia Estadão no Facebook deve trazer mais informações sobre o andamento do caso.

- O empresário Carlos Wizard Martins, que na semana passada anunciou a compra da escola de inglês WiseUp, vem ao Estadão para falar sobre suas estratégias e como a atual crise política tem impacto no ambiente de negócios e no apetite de investimento dos brasileiros.

Horário: 14h

Onde: na página Economia Estadão no Facebook e Periscope

Viagem

A repórter Bruna Toni, do Caderno Viagem, está em Orlando e vai mostrar com exclusividade os detalhes do novo parque aquático da Universal, o Volcano Bay, que será inaugurado nesta quinta-feira.

Horário: 12h

Onde: na página Viagem Estadão no Facebook

Caderno 2

O Estadão + Música desta quarta recebe a banda CPM 22. Badauí (vocal), Japinha (bateria) e Luciano (guitarra) conversam ao vivo com o repórter João Paulo Carvalho, do Caderno 2, e falam sobre o novo disco da banda, Suor e Sacrifício. O trio também toca os clássicos do grupo e falam sobre seus projetos futuros.

Horário: 15h

Onde: na página Cultura Estadão no Facebook

Rádio Eldorado

- No Estadão Podcasts, o Estadão Notícias traz análises sobre os temas mais relevantes do momento. Nesta quarta, tem o lançamento da versão em áudio do editorial de abertura do Estadão.

Horário: 6h

Onde: no blog do Estadão Podcasts

- O Jornal Eldorado traz as principais notícias do dia e análise de colunistas como Eliane Cantanhêde, Marcelo de Moraes, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

- O Som a Pino, com Roberta Martinelli, apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

- O Conexão Estadão faz um apanhado das notícias do dia e conta com a análise de jornalistas do Estadão em São Paulo e em Brasília.

Horário: das 18 às 19h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube