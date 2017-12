Mundo Estadão: confira a programação desta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 31, o cantor Supla estará no Estadão + Música para falar sobre seus 30 anos de carreira e seu novo álbum, Diga o que Você Pensa. No Estadão Discute, às 11h, economistas abordarão os impactos da crise política na economia e, no Esporte, haverá cobertura ao vivo da rodada de futebol, a partir das 19h30.

RÁDIO ELDORADO

O podcast Estadão Notícias traz análises sobre os temas mais relevantes do momento.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Horário: 6h

Onde: no blog Estadão Podcasts

EDITORIAL ESTADÃO

O editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: no blog Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análise de colunistas como Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO DISCUTE

O impacto da crise política na economia será o tema da conversa entre André Perfeito, economista-chefe da Gradual Investimentos, empresa de investimentos e corretagem de ações, e José Paulo Kupfer, economista do jornalista do Estadão.

Horário: 11h

Onde: Facebook, Twitter e Youtube do Estadão

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia e conta com a análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília.

Horário: das 18 às 19h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

ESTADÃO + MÚSICA

O cantor Supla, que completa 30 anos de carreira em 2017, é o convidado desta semana no Estadão + Música. Ele vai tocar seus maiores sucessos e conversar ao vivo com o Cultura Estadão nesta quarta-feira, às 15h. Recentemente, Supla lançou seu décimo quarto álbum de estúdio, Diga o que Você Pensa.

ECONOMIA

Renato Jakitas e Alexa Salomão conversam sobre as reformas e os impactos da delação da JBS no futura da empresa. Na noite de terça-feira, 30, o Senado deu abertura à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar o frigorífico.

Horário: 16h

Onde: página da Economia Estadão no Facebook e no Periscope

ESTADÃO ÀS 5H

O programa com Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia.

Horário: 17h

Onde: página do Estado no Facebook

ESPORTE

Ao vivo no Estadão Esporte Face Estadão Esporte Clube, com Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes, traz informações, comentários e opiniões dos clubes do esporte.

Horário: 12h às 12h40

Onde: Live no Facebook e YouTube

JOGOS DA COPA DO BRASIL

Acompanhamento em tempo real

19h30 - Atlético-PR x Santa Cruz

19h30 - Fluminense x Grêmio

21h45 - Internacional x Palmeiras

21h45 - Atlético-MG x Paraná

21h45 - Sport x Botafogo