Mundo Estadão: confira a programação desta quarta-feira

Entre 6 e 9h da manhã acompanhe, no Jornal Eldorado, as principais análises sobre os fatos dessa quarta-feira, que já começa agitada com a repercussão da aprovação da reforma trabalhista pelo Senado e segue, a partir das 11 horas, com a votaçaõ sobre a aceitação da denúncia contra Michel Temer - o presidente é acusado de corrupção passiva.

Às 16 horas, o Estadão + Música entrevista a banda Camisa de Vênus, em turnê numa homenagem a Raul Seixas. A partir das 19 horas tem rodada da Copa do Brasil. Acompanhe.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio

JORNAL ELDORADO

Os principais temas da semana são analisados pelos colunistas Eliane Cantanhêde, Marcelo de Moraes, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli.

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta a seleção de clássicos e novidades da música brasileira

DENÚNCIA CONTRA TEMER

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos deputados dá prosseguimento à análise do texto de Sérgio Zveiter (PDBM-RJ), relator da denúncia contra Temer, presidente acusado de corrupção passiva. A expectativa é de que ainda hoje se iniciem os votos pela admissão da denúncia. O Estado faz cobertura ao vivo, com texto e vídeos da equipe de São Paulo e Brasília.

ESTADÃO DISCUTE

O tema de hoje é a situaçao de Michel Temer na CCJ e a movimentação do PMDB nesse cenário, já que o partido está nas três pontas do triângulo: Michel Temer, acusado; relator da denúncia na Câmara, o deputado Sérgio Zveiter e o presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG).

O Estado recebe o doutorando em Ciência Política pela USP Rafael Mucinhato, especialista em PMDB, e o repórter de política do Estadão Pedro Venceslau.

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

As informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

ESTADÃO + MÚSICA

O Caderno 2 recebe a banda Camisa de Vênus, que inicia a turnê Toca, Raul, em homenagem ao cantor e compositor Raul Seixas.

FUTEBOL AO VIVO

19h30 - Atlético-MG x Santos

19h30 - Ponte x Bahia

21h - Fluminense x Botafogo

21h45 - Atlético-PR x Cruzeiro

21h45 - Vitória x Vasco

21h45 - Palmeiras x Corinthians

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

