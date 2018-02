Mundo Estadão: confira a programação desta quarta-feira, 14

É quarta-feira véspera de feriado prolongado. No Estadão Discute, repórter do Estado e professor de filosofia da Unicamp conversarão sobre a governabilidade de Michel Temer, que segue enfrentando dificuldade para manter uma harmonia na base aliada. Faltam cinco dias para a Parada LGBT, e a editoria de Viagem aborda as possibilidades do turismo LGBT. É dia de rodada do Campeonato Brasileiro, que hoje está aquecido. Acompanhe no Estado a cobertura ao vivo dos oito jogos de hoje, a partir das 19h30.

ESTADÃO NOTÍCIAS

As principais análises sobre os temas do dia

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL DO ESTADÃO

Em áudio, o editorial de abertura do Estado

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

Os temas mais importantes e análise dos colunistas Eliane Cantanhêde, Alexandre Garcia, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli. Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki apresentam o programa.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ÀS 5H

Um resumo das principais notícias do dia analisadas pelos jornalistas do Estado, com a apresentação de Emanuel Bomfim.

Horário: 17h

Onde: Estadão no Facebook

ESTADÃO DISCUTE

O repórter de política do Estado, Pedro Venceslau, e o professor Roberto Romano, que leciona Ética e Filosofia na Unicamp, conversarão sobre a governabilidade de Michel Temer. Apesar de ter "ganhado fôlego" ao ser absolvido no processo de cassação da chapa Dilma-Temer, o presidente segue enfrentando dificuldades para conciliar interesses e seguir com as reformas no Congresso Nacional.

Horário: 11h

Onde: Facebook, Twitter e Youtube do Estadão

SOM A PINO

A edição desta quarta-feira tem participação especial da cantora Mariana Aydar e a apresentadora Sarah Oliveira

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO+MÚSICA

A banda Massacration é a convidada desta quarta-feira. Detonator (vocal), Metal Avenger (baixo), Redhead Hammet (guitarra), Headmaster (guitarra) e Jimmy The Hammer (bateria) cairão na estrada para reviver o momento épico de suas explosivas performances pela “Metal Milf World Tour”. Durante esta exibição, o quinteto promete trazer todo clima de festa e brincadeira em cima do palco em um show inesquecível.

Horário: 15h

Onde: Cultura Estadão, no Facebook

TURISMO LGBT

Às vésperas da Parada LGBT em São Paulo, a editoria de Viagem receberá Clóvis Casemiro, curador do Fórum de Turismo LGBT do Brasil.

Horário: 15h

Onde: Viagem Estadão, no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia.

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte.

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

CAMPEONATO BRASILEIRO

19h30 - Atlético-MG x Atlético-PR

19h30 - Sport x São Paulo

19h30 - Vitória x Botafogo

19h30 - Atlético-GO x Avaí

21h - Flamengo x Ponte Preta

21h45 - Santos x Palmeiras

21h45 - Corinthians x Cruzeiro

21h45 - Chapecoense x Vasco