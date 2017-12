Mundo Estadão: confira a programação desta quinta-feira

Logo pela manhã o Jornal Eldorado tem comentários de parlamentares, que vão falar sobre a aprovação da reforma trabalhista e a condenação do ex-presidente Lula. Na sequência, especialistas da editoria de Esporte comentam os principais resultados da rodada do Campeonato Brasileiro de ontem, quarta-feira. Na parte da tarde, o Caderno 2 recebe Sidney Magal - o cantor comemora 50 anos de carreira em 2017.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Os artigos dos editorialistas do Estado disponíveis em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL EDLORADO

No dia após a condenação do ex-presidente Lula, a programação está especial. Esta edição do Jornal Eldorado terá comentários dos parlamentares Ronaldo Caiado (DEM), Paulo Teixeira (PT) e Arthur Maia (PPS). Além disso, estão mantidas as análises dos colunistas Eliane Cantanhêde, Alexandre Garcia, Gustavo Loyola e Jamil Chade.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CONVERSA DE DOIS

Comentaristas de esporte falam sobre a rodada desta quarta-feira pelo Brasileirão.

Horário: 10h30

Onde: Estadão Esporte, no Facebook

REFORMA TRABALHISTA

A repórter Jéssica Alves entrevista professor e especialista da FGV. Eles conversarão sobre a reforma trabalhista e as mudanças que devem ocorrer.

Horário: 11h

Onde: Economia Estadão, no Facebook e no Twitter

DENÚNCIA CONTRA TEMER

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos deputados dá prosseguimento à análise do texto de Sérgio Zveiter (PDBM-RJ), relator da denúncia contra Temer, presidente acusado de corrupção passiva. Após as manifestações dos parlamentares e da defesa haverá votação nominal no painel eletrônico. São necessários 34 votos a favor da denúncia para aprovar o parecer de Zveiter.

Horário: a partir das 11h

Onde: Ao vivo, na página de política do Estado

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta a seleção de clássicos e novidades da música brasileira

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

As informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

MODA ESTADÃO

A equipe de moda do Estado recebe a estilista Lolô Ascar, do programa Troca de Estilo, do Discovery Home & Health. Como aproveitar mais suas peças de roupa em diversas ocasiões?

Horário: 14h30

Onde: Moda Estadão, no Facebook

50 ANOS DE SIDNEY MAGAL

O músico Sidney Magal, que comemora 50 anos de carreira, é o convidado de hoje. Ele faz show em SP em agosto e, de quebra, acaba de ganhar a biografia Sidney Magal: Muito mais que um amante latino, escrito por Bruna Ramos.

Horário: 16h

Onde: Cultura Estadão, no Facebook

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

FUTEBOL AO VIVO

19h30 - Sport x Chapecoense

19h30 - São Paulo x Atlético-GO

19h30 - Flamengo x Grêmio

21h - Avaí x Coritiba