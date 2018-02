Mundo Estadão: confira a programação desta quinta-feira, 1 de junho

Nesta quinta-feira, 1º de junho, os editores do Esporte Estadão fazem uma análise da rodada dos jogos da Copa do Brasil da quarta-feira, 31. Logo depois, às 10h, o Economia Estadão apresentará as perspectivas do cenário econômico a partir do resultado do PIB trimistral, divulgado pelo IBGE no início da manhã. Para marcar a estreia de sua coluna na edição impressa do Estado, o psiquiatra Daniel Martins de Barros falará um pouco sobre as questões mais recentes da Cracolândia, combate às drogas e suicídio.

RÁDIO ELDORADO

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O podcast Estadão Notícias traz análises sobre os temas mais importantes do dia e da semana.

Horário: 6h

Onde: no blog Estadão Podcasts

EDITORIAL ESTADÃO

O editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: no blog Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

Os temas mais importantes e análise dos colunistas Eliane Cantanhêde, Alexandre Garcia, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: das 18 às 19h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

METRÓPOLE

O médico Daniel Martins de Barros, psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas (IPq-HC), conversa ao vivo com a repórter de saúde, Fabiana Cambricoli, sobre temas mais recorrentes do momento como Cracolândia, internação compulsória e suicídio. A entrevista marca a estreia de Barros, que a partir deste domingo, 4, escreve sua omeça a assinar coluna na edição impressa do Estado.

Horário: 15h

Onde: Na página no Metrópole Estadão, no Facebook

ECONOMIA

Junto ao repórter Renato Jakitas, o economista Roberto Troster apresentará perspectivas e conclusões do PIB trimestral, que será divulgado amanhã pelo IBGE às 9h.

Horário: 10h

Onde: na página da Economia Estadão no Facebook

E+

As causas e as possíveis soluções para a obesidade infantil serão o tema da conversa da repórter Gabriela Marçal e a psicóloga Gabriela Di Giacomo, do Centro Terapêutico Máximo Ravenna

Horário: 14h30

Onde: Emais, no Facebook

CULTURA

Os repórteres Julio Maria e João Paulo Carvalho falam sobre os 50 anos do disco Sgt Peppers, o mais emblemáticos dos Beatles e do universo da cultura pop. Eles fazem um faixa a faixa do disco e discorrem sobre a importância do álbum para a música internacional.

Horário: Às 16h

Onde assistir: Facebook Cultura Estadão

ESTADÃO ÀS 5H

O programa com Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia.

Horário: 17h

Onde: página do Estadão no Facebook

BATE-PAPO ESPORTIVO

Uma análise da rodada de quarta-feira da Copa do Brasil. Quem conduz é Robson Morelli, editor de Esporte, e Gonçalo Junior

Horário: 10h30

Onde: Esporte Estadão, no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes.

Horário: 12h a 12h40

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

COPA DO BRASIL AO VIVO

21h30 - Chapecoense x Cruzeiro