Mundo Estadão: confira a programação desta segunda-feira

Nesta segunda-feira, 10, veja as notícias do dia e as análises dos comentaristas do Estado. Na Conversa de Dois, especialistas do Esporte analisam os principais jogos da rodada de fubteol do fim de semana. Às 12h, Roberta Martinelli apresenta a seleção de clássicos e novidades da música brasileira. A editoria de Cultura conversa com a cantora Wanderléa, ex-Jovem Guarda, sobre o novo musical 60! Década de Arromba.

ESTADÃO NOTÍCIAS

As análises sobre os temas mais importantes do dia

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Escute a versão em áudio dos editoriais do Estado

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

SOBRE A RODADA DO FUTEBOL

Robson Morelli e Raphael Ramos comentam os principais lances da rodada do futebol no fim de semana. Santos e São Paulo fizeram uma partida clássica.

Horário: 10h30

Onde: Estadão Esportes, no Facebook

SOM A PINO

Roberta Martinelli aprsenta uma seleção de clássicos e novidades da música brasileira

Horário:12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte.

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

CADERNO 2

A cantora Wanderléa, ex-Jovem Guarda, é a convidada desta segunda-feira. Ela falará sobre o seu musical 60! Década de Arromba, em cartaz em São Paulo

Horário: 16h30

Onde: Cultura Estadão no Facebook

ESTADÃO ÀS 5H

Um resumo das principais notícias do dia veiculadas pelo Estado

Horário: 17h

Onde: Estadão no Facebook, e no Youtube.

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia.

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube