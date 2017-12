Mundo Estadão: confira a programação desta segunda-feira

Acompanhe as notícias e análises dos fatos logo pela manhã, no Jornal Eldorado. Os especialistas da editoria de Esporte comentam os principais lances e resultados da rodada do futebol e, às 15, os repórteres de Metróple recebem Eduardo Lemos Barbosa, advogado e autor do livro A História Não Contada do Maior Acidente Aéreo da Aviação Brasileira. No Estadão às 5h, o deputado Carlos Zarattini, do PT, será entrevistado ao vivo.

ESTADÃO NOTÍCIAS

O podcast traz análises sobre os temas mais relevantes do dia e da semana

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL ESTADÃO

O editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

10 ANOS APÓS O ACIDENTE DA TAM

A editoria de metrópole conversa com Eduardo Lemos Barbosa, autor do livro A História Não Contada do Maior Acidente Aéreo da Aviação Brasileira (Manole). Barbosa, advogado de algumas famílias das vítimas do acidente, comenta como ocorreram as indenizações do acidente.

Horário: 10h

Onde: Metrópole Estadão

CONVERSA DE DOIS

Rapahel Ramos e Robson Morelli comentam as rodadas do futebol do fim de semana

Horário: 10h30

Onde: Estadão Esportes, Facebook

MENTALISTAS

Na edição da TV ESTADÃO, o tema é fanatismo pelo futebol. Por que tanta gente é cegamente apaixonada pelo time? E por que as pessoas acreditam que, carregando um amuleto da sorte, poderão fazer com que a equipe vença?

Os convidados são o psicanalista e psiquiatra Gustavo Alarcão e o jornalista César Sacheto, um palmeirense fanático!

Horário: 11h

Onde: Estadão, no Facebook e TV Estadão

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

ESTADÃO ÁS 5H

Na edição de hoje, o líder do PT na Câmara, Carlos Zarattini, será entrevistado ao vivo.

Horário: 17h

Onde: Estadão, no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

CAMPEONATO BRASILEIRO

20h - Botafogo x Sport