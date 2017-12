Mundo Estadão: confira a programação desta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 26, o Estado traz conteúdos ao vivo da Rádio Eldorado, além de informações e análises do mundo dos esportes. Toda sexta, tem o Cesta no Estadão, programa sobre basquete brasileiro e NBA.

Rádio Eldorado

- O Estadão Notícias traz análises sobre os temas mais relevantes do momento. Ouça também a versão em áudio do editorial de abertura do Estado.

Horário: 6h

Onde: no blog Estadão Podcasts

- O Jornal Eldorado traz as principais notícias do dia e análise de colunistas como Eliane Cantanhêde, Marcelo de Moraes, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

- O Som a Pino, com Roberta Martinelli, apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

- O Conexão Estadão faz um apanhado das notícias do dia e conta com a análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília.

Horário: das 18 às 19h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

Estadão às 5h

O programa com Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia.

Horário: 17h

Onde: na página do Estado no Facebook

Esportes

- Os podcasts de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos trazem informações e análises dos quatro clubes paulistas.

Horário: 7h

Onde: no blog Estadão Podcasts

- O Estadão Esporte Clube, com Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes, traz informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes.

Horário: 12h a 12h40

Onde: na página Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

- O Cesta no Estadão é um programa sobre basquete brasileiro e NBA, com Renan Souza e Marcius Azevedo. Nesta sexta, os assuntos serão as finais do NBB (Paulistano e Bauru) e a fase final da NBA.

Horário: 15h

Onde: na página Estadão Esportes no Facebook

MAIS: Viagem

No sábado, 27, acompanhe o passeio pelo parque Discovery Cove, na Flórida, com a repórter Bruna Toni, do Caderno Viagem. Ela vai mostrar a área do parque e resort até chegar no nado com os golfinhos.

Quando: 27/05, às 12h

Onde: na página Viagem Estadão no Facebook