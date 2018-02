Mundo Estadão: confira a programação desta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 16, o Estado traz análises das principais notícias do dia na Rádio Eldorado e comentários sobre os jogos do fim de semana na página Estadão Esportes no Facebook. Também há comentários sobre a Copa das Confederações, que começa no fim de semana, na Rússia, e destaque para a final do NBB, neste sábado, entre Bauru e Paulistano. Confira também a segunda parte da entrevista com o professor de Ética e Filosofia da Unicamp Roberto Romano, que analisa a crise no governo de Michel Temer.

ESTADÃO NOTÍCIAS

As principais análises sobre os temas do dia

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL DO ESTADÃO

Em áudio, o editorial de abertura do Estado

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

Os temas mais importantes e análises dos colunistas Eliane Cantanhêde, Alexandre Garcia, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli. Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki apresentam o programa.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

SOM A PINO

Roberta Martinelli recebe, ao vivo, a banda cearense Cidadão Instigado.

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

OS TIMES PAULISTAS

Ouça os podcasts sobre os quatro principais times do Estado de São Paulo.

Horário: 7h

Onde: Estadão Podcasts

CESTA NO ESTADÃO

Com Marcius Azevedo e Renan Fernandes, o programa vai repercutir as finais da NBA, vencidas pelo Golden State Warrios por 4 a 1 a série melhor-de-sete da grande decisão da liga profissional de basquete dos Estados Unidos. O NBB também é assunto, já que o duelo decisivo da final da temporada, entre Bauru e Paulistano, será realizado neste sábado, 17, às 14h30, em Araraquara.

Horário: 15h

Onde: Esporte Estadão, no Facebook