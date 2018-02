Mundo Estadão: confira a programação desta sexta-feira

Nando Bolognesi autor do livro Um palhaço na boca do vulcão, sobre esclerose múltipla, é intérprete da peça Se Fosse Fácil, Não Teria Graça, baseada na obra. Ele é o convidado do Som a Pino desta sexta-feira, e falará sobre a peça, em cartaz no TUCA, teatro da PUC-SP, durante o mês de julho.

Em Economia, acompanhe ao vivo a cobertura da mobilização contra a reforma trabalhista, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJ). Apesar da baixa adesão, espera-se manifestações em todo o país. Na Cesta Estadão de hoje, um bate papo com Arthur Pecos, vice-campeão do NBB pelo Paulistano.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Estadão Notícias traz análises sobre os temas mais importantes do dia

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

Em áudio, o editoral de abertura do Estado; ouça

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

CONTRA A REFORMA

Apesar da baixa adesão, espera-se manifestações e paralizações em todo o País contra a reforma trabalhista, aprovada nesta semana na CCJ do Senado. O sindicato de bancários de São Paulo e Osasco decidiu parar, assim como professores das redes particular e pública. Já metroviários e motoristas de ônibus optaram por não aderir às paralizações. Acompanhe a cobertura ao vivo feita pelos repórteres do Estado.

Horário: A partir das 5h

Onde: página de Economia no Estadão

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e análise de colunistas como Eliane Cantanhêde, Alexandre Garcia, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli. Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki apresentam.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

SOM A PINO

Na edição de hoje o convidado é Nando Bolognesi, ator que interpreta a peça Se Fosse Fácil, Não Teria Graça, baseada no livro Um palhaço na boca do vulcão (Grua, 2014), de sua autoria. O estilo do espetáculo é 'sit-down-tragedy', já que Bolognesi fica a maior parte do tempo sentado, em razão de sua condição física.

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte.

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

HORA DA VITROLA

André Góis explora a discoteca da Rádio Eldorado em mais um programa A Hora da Vitrola

Horário: 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CESTA NO ESTADÃO

Terá participação do jogador Arthur Pecos, vice-campeão do NBB pelo Paulistano e eleito o melhor sexto jogador (melhor reserva) do NBB. Comando de Marcius Azevedo e Renan Fernandes.

Horário: 15h

Onde: Estadão Esportes, Facebook

ESTADÃO ÀS 5H

Um resumo das principais notícias do dia veiculadas pelo jornal O Estado de São Paulo.

Horário: 17h

Onde: Estadão no Facebook, e no Youtube.

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia.

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube