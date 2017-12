Mundo Estadão: confira a programação desta terça-feira

Nesta terça-feira, 30, a Rádio Eldorado traz análises das principais notícias do dia e uma seleção de músicas brasileiras no Som a Pino. Confira também comentários e opiniões sobre esportes, uma conversa sobre a situação da JBS e um passeio pela Disney.

Rádio Eldorado

- O podcast Estadão Notícias traz análises sobre os temas mais relevantes do dia.

Horário: 6h

Onde: no blog Estadão Podcasts

- Ainda no blog de podcasts, é possível acessar a versão em áudio do editorial de abertura do Estadão.

Horário: 7h30

Onde: no blog Estadão Podcasts

- O Jornal Eldorado traz as principais notícias do dia e análises de colunistas como Eliane Cantanhêde, Marcelo de Moraes, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

- O tema do podcast Mentalistas desta terça é vício em cigarro. Nesta quarta-feira, 31, é o Dia Mundial Sem Tabaco. A repórter Camila Tuchlinsk recebe o psiquiatra Rodrigo de Almeida Ramos, diretor do Núcleo Paulista de Especialidades Médicas, e o locutor da Rádio Eldorado e músico André Goes, que deixou de fumar há seis anos, mas faz uso do cigarro eletrônico.

Horário: 10h

Onde: no blog Estadão Podcasts

- O Som a Pino, com Roberta Martinelli, apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

- O Conexão Estadão faz um apanhado das notícias do dia e conta com a análise de jornalistas do Estadão em São Paulo e em Brasília.

Horário: das 18 às 19h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube

Esportes

- O Estadão Esporte Clube, com Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes, traz informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes.

Horário: 12h a 12h40

Onde: na página Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

Viagem

A repórter Bruna Toni, do Caderno Viagem, mostra a recém-inaugurada atração Pandora: The World of Avatar, na Disney.

Horário: 14h30

Onde: na página Viagem Estadão no Facebook

Economia

- Os jornalistas Renato Jakitas e Alexa Salomão conversam sobre as reformas econômicas, comentam a situação da empresa JBS, que corre contra o tempo para quitar R$ 18 bilhões em dívidas, e a proposta de leniência para J&F feita pela Procuradoria.

Horário: 16h

Onde: na página da Economia Estadão no Facebook e no Periscope

Estadão às 5h

O programa com Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia.

Horário: 17h

Onde: na página do Estadão no Facebook