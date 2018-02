Mundo Estadão: confira a programação desta terça-feira

A primeira terça-feira de junho será marcada pelo julgamento da chapa Dilma-Temer. O momento recebe atenção especial também pela situação do presidente Michel Temer, que está sob investigação no STF. Hoje é dia de Mentalista, e o programa abordará as reformas da Previdência e o envelhecer no Brasil. No Esporte, acompanhe a cobertura ao vivo do amistoso entre Dinamarca e Alemanha, a partir das 15h45.

RÁDIO ELDORADO

O podcast Estadão Notícias traz análises sobre os temas mais relevantes do momento.

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL ESTADÃO

O editorial de abertura do Estado disponível em áudio.

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análise de colunistas como Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

MENTALISTA

O tema é reforma da Previdência e o envelhecer no Brasil. Como será a vida dos indivíduos que, vivendo por mais tempo, terão de continuar contribuindo? As convidadas são a psicóloga Gleicimara Klotz, doutora em Psicologia Social pela USP, e a professora Denise Delboni, coordenadora do curso de pós-graduação em Administração de Recursos Humanos da FAAP.

Horário: 10h

Onde: Facebook da Rádio Eldorado, Twitter e canal do Estadão no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

A edição desta terça-feira, 6, será um especial sobre o julgamento da chapa Dilma-Temer, marcado para às 19h. Os apresentadores serão os editores da Coluna do Estadão em Brasília, Marcelo de Moraes e Andreza Matais, e a equipe de São Paulo, os repórteres Roberto Godoy, Silvia Araujo e Emanuel Bomfim. O programa, com uma hora de duração, marcará a estreia da Radio Eldorado na capital federal.

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e canal do Estadão no Youtube

ECONOMIA

Os repórteres Renato Jakitas e Cleide Silva falam sobre o resultado da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANAFAVEA).

Horário: 15h

Onde: Economia Estadão, no Facebook

POLÍTICA

Cobertura ao vivo do julgamento da chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Horário: 19h

Onde: na editoria de Política, no site do Estadão

ESTADÃO ÀS 5H

Esta edição será apresentada diretamente de Brasília, na sede da sucursal do Estado.

Horário: 17h

Onde: Estado no Facebook, Twitter e Youtube

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes.

Horário: 12h às 12h40

Onde: Estadão Esportes no Facebook e canal do Estadão no YouTube.

PODCAST

Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos

Horário: 7h

Onde: Podcast Estadão

FUTEBOL AO VIVO

AMISTOSO EUROPEU

15h45 - Dinamarca x Alemanha

CAMPEONATO BRASILEIRO

20h - Fluminense x Atlético-PR