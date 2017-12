Mundo Estadão: confira o que acontece nesta segunda-feira

Nesta primeira segunda-feira do mês de julho, os comentaristas Eliane Cantanhede e Jamil Chade analisam os principais fatos do fim de semana e as perspectivas para os próximos dias. Na Conversa de Dois, Robson Morelli e Rafael Ramos comentam a rodada de futebol do fim de semana, inclusive o jogo final da Copa da Confederações, entre Chile e Alemanha. E à tarde, o jornalisa Ubiratan Brasil recebe a equipe do filme Fala Comigo, drama com Denise Fraga e dirigido por Felipe Sholl, que estreia no próximo dia 13 de julho.

ESTADÃO NOTÍCIAS

O podcast traz análises sobre os temas mais relevantes do dia e da semana

Horário: 6h

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL

O editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análised dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

CONVERSA DE DOIS

Robson Morelli e Rafael Ramos comentam as rodadas do futebol do final de semana

Horário: 10h30

Onde: Estadão Esportes, no Facebook

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Ao vivo, Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes, traz informações, comentários e opiniões dos clubes do esporte.

Horário: 12h

Onde: Esporte Estadão, no Facebook

ESTREIA BRASILEIRA

Os atores Denise Fraga, Karine Elles, Tom Karabachian e o diretor Felipe Sholl falam sobre o filme 'Fala Comigo', que estreia no cinema no dia 13 de julho. O longa foi um dos destaques do Festival do Rio de 2016. Quem comanda a conversa é Ubiratan Brasil, editor do Caderno 2.

Horário: 15h

Onde: Cultura Estadão, no Facebook.

ESTADAO ÀS 5h

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia veiculadas pelo Estado

Horário: 17h

Onde: página do Estadão no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube